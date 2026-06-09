Hakan Safi'nin adaylık için harcadığı para belli oldu: Daha da yokum!

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan, ancak olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'nin adaylık sürecinde harcadığı para belli oldu.

Safi, kongre öncesi bazı futbolcularla el sıkışıp ön anlaşma yaptığını açıklamıştı. Gazeteci İbrahim Seten, Safi'nin açıkladığı yıldız futbolcular ve menajerlerine yaptığı ödemelerin 10 milyon euroyu aştığını ileri sürdü.

Aylardır süren seçim sürecinde hem yurt dışında, hem de yurt dışında kampanya yürüten Safi'nin organizasyonlar, tanıtım toplantıları ve seçim çalışmaları için de yine 10 milyon euro harcadığı, giderinin toplam 20 milyon euro civarında olduğu iddia edildi.

"DAHA NE YAPAYIM"

Ancak Safi, büyük umutla girdiği seçimde hayal kırıklığı yaşadı.

Kongreyi Aziz Yıldırım'a karşı açık farkla kaybeden Safi'nin Özgür Kocaeli'deki habere göre yakın çevrnesine "Daha ne yapayım? Daha da seçime girmem. Artık yokum" dediği öne sürüldü.