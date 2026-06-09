Sultanlar Ligi'ne Amerikan bombası düştü: "Sarı Fırtına" Rebecca imzayı attı

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Açıklamanın devamında da "Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Maropoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar, Rebecca" ifadelerine yer verildi.