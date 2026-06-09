Sultanlar Ligi'ne Amerikan bombası düştü: "Sarı Fırtına" Rebecca imzayı attı
Dünyanın en ünlü yıldızlarının mücadele ettiği Sultanlar Ligi'ne şimdi de Amerikan bombası düştü. Sarı fırtına imzayı resmen attı.
Dünyanın en ünlü kadın voleybolcularının yer aldığı Sultanlar Ligi'nde flaş bir transfer daha gerçekleşti. Amerika'nın sarı fırtınası resmen imzayı attı.
Yeni sezonda güçlü İstanbul takımlarına karşı kadrosunu takviye eden İzmir temsilcisi Göztepe, ABD'li yıldız oyundu Rebecca Latham'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık" denildi
Açıklamanın devamında da "Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Maropoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar, Rebecca" ifadelerine yer verildi.
1.92 boyunda ve 28 yaşındaki Rebecca, pasör çaprazı olarak görev yapıyor.
Kariyerine ülkesinde başlayan Rebecca; İtalya, Güney Kore, Yunanistan, Porto Riko takımlarında forma giydi.
Rebecca son olarak geçen sezon Güney Kore'nin Incheon Heungkuk Life Pink Spiders takımında oynadı.