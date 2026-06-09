Gökkuşağı bile onları kıskanıyor: Dünyanın en renkli hayvanları göz kamaştırıyor

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Tavus Mantis Karidesi

Odontodactylus scyllarus

Adında "karides" geçse de bu canlı aslında yengeç ve ıstakozun akrabası olan bir kabuklu. Bu karidesin mor gözleri birbirinden bağımsız hareket ediyor ve insandaki 3'e karşılık 16 farklı renk alıcısı içeriyor.