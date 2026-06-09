Gökkuşağı bile onları kıskanıyor: Dünyanın en renkli hayvanları göz kamaştırıyor
Doğanın en gösterişli renklerini bir araya getiren bu renkli hayvanlar, büyüleyici görünümleriyle dikkat çekiyor. Kiminin rengi yediklerinden gelirken, kiminin pulları ışığı kırarak güneşte yanarlı dönerli parlıyor.
Ateş Boğazlı Sinekkuşu
Panterpe insignis
Yalnızca Kosta Rika'ya özgü olan bu sinekkuşu, gökkuşağının tüm renklerini tek bir vücutta taşıyor. Görünümü, renkli mücevherlerden mozaiklenmiş gibi.
Dev Malabar Sincabı
Ratufa indica
Hindistan ormanlarında ağaç tepesinden ağaç tepesine sıçrayan bu sincabın alt kısmı açık bej, sırtı ve yanları koyu kırmızı ile mavi-siyah bantlarla kaplı.
Swainson Papağanı
Trichoglossus moluccanus
Lori papağanı ya da Gökkuşağı papağanı bu kuş, mavi baş, kırmızı-turuncu gaga ve yeşil-sarı-kırmızı-turuncu kanatlarıyla adını hak ediyor. Kuzey ve doğu Avustralya'da hem kırsal hem kentsel alanlarda görülüyor.
Panter Bukalemunu
Furcifer pardalis
Madagaskar'a özgü bu bukalemunun derisinin üst katmanındaki pigment hücreleri ve mikro kristaller, kasların gevşeyip gerilmesiyle ışığı farklı yansıtarak rengini değiştiriyor.
Kırmızı Macaw Papağanı
Ara macao
Tropikal papağanların simgesi sayılan bu kuşun kırmızı, sarı ve mavi tüyleri, beyaz yüzüyle belirgin bir kontrast oluşturuyor. Kanat açıklığı 1 metreyi geçen bu tür Orta Amerika'nın nehir kenarı yüksek ağaçlarında yuva kuruyor.
Kırmızı Gözlü Ağaç Kurbağası
Agalychnis callidryas
Güney Meksika ve Kuzey Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yapraklara karışan yeşil vücudu, mavi-sarı çizgileri ve parlak turuncu ayakları ile öne çıkan bu kurbağanın asıl silahı yırtıcılar yaklaşınca şişkin kırmızı gözlerini pörtletmek. Yırtıcıyı anlık şok etkisiyle duraksatıp kaçmak için fırsat yaratıyor.
Altuni Sülün
Chrysolophus pictus
Altuni sülün kuşunun erkeğinin kırmızı, altın sarısı ve maviden oluşan tüyleri, başındaki altın tepesiyle taçlanıyor. Çin'e özgü olmakla birlikte dünya genelinde pek çok yerde görülen bu kuş çiftleşme mevsiminde dişileri etkilemek için kuyruk tüylerini yelpaze gibi açıyor ve dans ediyor.
Biberiye Böceği
Chrysolina americana
Bahçelerinin tanıdık böceği, metalik yeşil ve mor-kırmızı şeritlerle kaplı küçük ama göz alıcı. Biberiye, lavanta, adaçayı ve kekik gibi aromatik bitkilerin yeni tomurcuklarını kemirmesiyle biliniyor.
Leylak Göğüslü Gökkuzgun
Coracias caudatus
Kenya'nın ulusal kuşu, mavi, mor, yeşil ve leylak tonlarını tek vücutta birleştiriyor.
Madagaskar Gün Batımı Güvesi
Chrysiridia rhipheus
Gündüz uçan bu güvenin siyah kanatları üzerindeki kırmızı, mavi ve yeşil desenler pigmentten değil, kanat pullarının mikro yapısından kaynaklanıyor. Iışık bu ince yapılardan kırılarak renk oluşturuyor.
Tavus Kuşu
Pavo cristatus
Tavus kuşunun erkelerinin mavi, yeşil ve altın rengi kuyruk tüyleri, eşleşme mevsiminde açılarak göz şekilli desenleri ortaya çıkarıyor. Tüylerini sadece açmakla kalmıyor, dişileri çekmek için "sallıyor" da.
Tavus Mantis Karidesi
Odontodactylus scyllarus
Adında "karides" geçse de bu canlı aslında yengeç ve ıstakozun akrabası olan bir kabuklu. Bu karidesin mor gözleri birbirinden bağımsız hareket ediyor ve insandaki 3'e karşılık 16 farklı renk alıcısı içeriyor.
Kızıl Aynak
Eudocimus ruber
Flamingo gibi bu kuşun da kırmızısı yediklerinden geliyor. Beslendiği kabuklulardaki karoten maddesi kızıl aynağın tüylerini zengin bir kırmızıya boyuyor.
Küçük Cennetkuşu
Paradisaea minor
Yeni Gine'nin sarp ormanlarında yaşayan 40'tan fazla cennet kuşu türünden biri olan bu kuşu, yalnızca deneyimli ornitologlar görebiliyor.
Omurga Gagalı Tukan
Ramphastos sulfuratus
Sarı, yeşil, mavi ve turuncuyu bir arada taşıyan gagası, tukan kuşunun toplam boyunun üçte birini oluşturuyor. Görünümün aksine gagaları son derece hafif olan bu kuşlar meyve ve böcek ile besleniyor.
Tavus Kuşu Örümceği
Maratus volans
Pirinç tanesi büyüklüğündeki bu erkek örümcek, dişiyi çekmek için karnındaki renkli yelpazesini açarak arka bacaklarını sallayıp dans ediyor. Avustralya ve Çin'de 80'den fazla türü bulunan bu türün dişisi dansı yeterince beğenmezse beğenmezse erkeği zehirleyip yiyor.
Erguvani Küçük Yalıçapkını
Ceyx erithaca
Hint yarımadası ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşayan bu kuş, yalnızca 13 santimetre boyuyla küçük ama göz alıcı. Sarı alt, mavimsi-siyah üst tüyleri ve turuncu-kırmızı gagasıyla adeta bir mücevher gibi parlıyor.
Yeşil Papağan
Psittacula krameri
Afrika ve Güney Asya kökenli bu papağan, ısınan kışlar sayesinde artık kuzeyde İskoçya'ya kadar yaşam alanı bulabiliyor. Belirgin yeşil gövdesini, boyundaki ince siyah-pembe halka ve parlak kırmızı gagası ile dikkat çekiyor.
Gökkuşağı İspinozu
Erythrura gouldiae
Avustralya'nın bu renkli ispinozu, yüzünün rengine göre üç çeşide ayrılıyor. Yüzde 75'i siyah yüzlü, yüzde 25'i kırmızı yüzlü, çok azı ise sarı yüzlü. İspinozların en gösterişli türü, tohumlar ve yemişlerle besleniyor.