Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen CHP'li vekillerin sayısı ortaya çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de CHP Grup Toplantısı'na katılacağını duyurmuş ancak gelen tepkiler sonrasında geri adım atmıştı.

Aldığı kararın ardından daha önce polis ekiplerince boşaltılan CHP Genel Başkanlığı'na geçen Kılıçdaroğlu, "14.00’te herkesi CHP Genel Merkezi’ne bekliyorum." dedi.

Bunun üzerine destekçileri bina içindeki salonda toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NU YALNIZCA 17 VEKİL DİNLEDİ

Buradaki konuşmasında seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu'nu yalnızca 17 milletvekili dinledi.

Söz konusu sayının TBMM'de kapalı grup toplantısı için yeterli sayının bir hayli altında olması ise dikkat çekti.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINA KATILAN CHP'LİLER