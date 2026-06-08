ABD'de açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından, FED'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişeler küresel piyasalarda altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58'e yükselirken, güçlenen doların etkisiyle altının ons fiyatı 4 bin 297 dolara gerileyerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Küresel piyasalardaki bu sert dalgalanmaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına yönelik dikkat çeken analizlerde bulundu.

ALTIN ALANLARIN MORALİNİ DÜZELTECEK AÇIKLAMA GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle paranın fonlara kaydığını ve bu durumun altın ile gümüşte sert satışlara yol açtığını belirten İslam Memiş, fiyatların 6 ay aradan sonra Ocak ayı seviyelerine gerilediğini ifade etti.

Yaşanan bu geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını savunan Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde sadece bireysel yatırımcıların değil, merkez bankalarının da düşük fiyatları fırsat bilerek altın stoklarını artırmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, düşüşlerin talebi canlı tuttuğunu aktardı.

Piyasada savaş gerekçeli bir manipülasyon ortamının oluştuğunu ve FED'in faiz artırma ihtimalinin fiyatları baskıladığını ifade eden uzman, "Altın ve gümüş kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Biz altın ve gümüş düşüşlerini ucuz olarak görmeye devam ediyoruz. Düğün yapacaklar bu zamanı değerlendirsin. Bu düşüşler kalıcı olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL PİYASALARDA KRİTİK VERİ HAFTASI

Yatırımcıları önümüzdeki günlerde yoğun bir veri takviminin beklediğini belirten İslam Memiş, küresel ve yurt içi piyasalarda hareketliliğin artacağına işaret etti.

Merkez bankalarının hamlelerinin yakından izleneceğini ifade eden Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararlarının yanı sıra ABD'den gelecek üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Öte yandan jeopolitik risklerin de tırmandığına dikkat çeken Memiş, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarının yüzde 4,5 civarında yükseldiğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik süreçlere ilişkin baskısını sürdürdüğünü ve yakın zamanda bir anlaşma zemini oluşabileceğini tahmin ettiğini belirten uzman, bu süreçte kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.