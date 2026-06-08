Son dakika | Ortadoğu karıştı piyasalar altüst oldu: Petrol fırladı, altın çakıldı

İsrail'in pazar günü Lübnan topraklarına gerçekleştirdiği yeni askeri operasyonlar, küresel piyasalarda arz korkularını bir kez daha tetikledi.

Pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 2 doları aşan sert bir yükseliş kaydedildi. Altın fiyatları ise adeta çakıldı. Haftayı büyük düşüşle kapatan altında haftaya giriş de düşüşle oldu.

İki ülke arasında henüz çok kısa bir süre önce sağlanan ateşkese rağmen bu saldırıların yaşanması, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanacağına yönelik endişeleri zirveye çıkardı.

Yaşanan bu durum, daha geniş çaplı çatışmaların son bulacağı ve küresel ticaret için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatının normalleşeceği yönündeki beklentileri de tamamen boşa çıkardı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,32 oranında değer kazanarak varil başına 92,64 dolara ulaştı.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,5 oranında bir artış göstererek 95,42 dolara tırmandı. Bu sert yükselişle birlikte petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerginliğin yumuşayabileceği öngörüleriyle cuma günü yaşadığı düşüşlerin neredeyse tamamını geri almış oldu.

Bahsi geçen barışçıl beklentiler, ABD ve İsrail’in şubat ayında İran’a düzenlediği saldırılarla tırmanan gerginliğin ardından piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yaratmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMA İHTİMALİ DAHA DA ZORA GİRDİ

Analistler, son gerçekleştirilen saldırıların ardından ABD ile İran arasında yapılması muhtemel bir barış anlaşmasına dair umutların büyük ölçüde zayıfladığını vurguluyor.

Bu durum, küresel petrol ve doğalgaz lojistiğinde en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticarete açılma olasılığını iyice belirsizliğe sürükledi. İran yönetimi ise Washington ile masaya oturmak ve herhangi bir anlaşmaya imza atmak için Lübnan’da kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesini ön şart olarak öne sürüyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran, müttefiki konumundaki Hizbullah’ı hedef alan Beyrut merkezli operasyonlara misilleme olarak İsrail topraklarına yönelik füze saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran’a karşı yeni bir askeri cevaptan kaçınması yönünde çağrıda bulunacağını ifade etse de İsrail ordusu İran’ın farklı coğrafi bölgelerine operasyonlar yürüttüğünü ilan etti.

İsrail, İran tarafından desteklenen Hizbullah’ın sınır hattına yönelik roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını öne sürerek mart ayında Lübnan’a yönelik bir kara harekatı başlatmıştı. Çatışan taraflar, 3 Haziran’da Washington’da yürütülen müzakerelerin neticesinde bir ateşkes kararı üzerinde mutabakata vardıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

OPEC+ ÜLKELERİNDEN SON DÖRT AY İÇERİSİNDEKİ DÖRDÜNCÜ KARARI

Piyasalarda arz sıkıntılarının sürdüğü bu kritik süreçte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) pazar günü gerçekleştirdikleri toplantıda son dört ay içindeki dördüncü üretim artışı hamlesini yaptı.

Fakat piyasa uzmanları, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi ve Rusya’nın enerji altyapısına düzenlenen saldırıların üretim kapasitelerine darbe vurması sebebiyle birçok OPEC+ üyesi ülkenin belirlenen resmi üretim kotalarını yakalamakta zorlandığına dikkat çekiyor. Bu yetersizlikten dolayı, alınan üretim artışı kararının küresel petrol piyasasındaki fiyat baskısını hafifletme etkisinin oldukça sınırlı kalacağı öngörülüyor.