Sadece 3 bin tane kalmıştı: Şimdi nüfusları 3 katına çıktı!
Devlet, büyükşehir ve ilçe belediyesinin ortak destekleriyle Kayseri'deki manda sayısı 8 bin 800'e ulaştı. Bir dönem 3 binlere kadar gerileyen manda varlığı, üreticilere sağlanan anaç hayvan, ekipman ve maddi yardımlarla yeniden toparlandı.
Kayseri'deki manda sayısı bakımın zahmetli olması ve köyden kente göçün etkisiyle bir dönem 3 binlere kadar düşmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi'nin ortak destekleriyle bu sayı bugün 8 bin 800'e yükseldi. Kayseri bu rakamla Türkiye'de manda varlığında dördüncü sıraya yerleşti.
Tarım ve Orman Bakanlığı anaç manda ve maddi destek sağlarken Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi üreticilere ekipman yardımı yaptı. Geçen yıl bu kapsamda üreticilere 100 anaç manda dağıtıldı.
Kayseri genelindeki 8 bin 800 mandanın yaklaşık yarısı Hürmetçi Sazlığı ve Karpuz Sekisi'nde yaşıyor. Bu sulak alanlar mandaların doğal yaşam döngüsüne uygun ortam sunuyor. Erciyes'in eteklerindeki geniş meralar ve su kaynakları, bölgeyi İç Anadolu'nun en önemli manda üretim merkezlerinden biri haline getirdi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurumsal desteklerin yanı sıra yerel üreticilerin mandalara sahip çıkmasının artışta kritik rol oynadığını vurguladı. Özdoğan "Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli. Yürüttüğümüz projeler olumlu yönde meyvelerini vermeye başladı" dedi.
Artan manda sayısı yalnızca hayvancılık istatistiklerine değil mutfağa da yansıyor. Manda sütünün toplanarak yoğurda, kaymağa ve peynire dönüştürülmesi bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Özdoğan, sağlıklı ve kaliteli süt ürünlerinin ortaya çıkmasının üreticiyi daha da motive ettiğini belirtti.
Erciyes'in eteklerindeki 500 dönümlük mera alanında mandalar yılkı atlarıyla bir arada yaşıyor.
Kayseri'nin İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelmesiyle birlikte hem üretici hem hayvan sayısında artış sürüyor. Bakanlık ve belediyelerin sürdürdüğü destek programları, mandacılığın bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir hayvancılık modeline dönüşmesini hedefliyor. (AA)