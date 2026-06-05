Sadece 3 bin tane kalmıştı: Şimdi nüfusları 3 katına çıktı!

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Kayseri'deki manda sayısı bakımın zahmetli olması ve köyden kente göçün etkisiyle bir dönem 3 binlere kadar düşmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi'nin ortak destekleriyle bu sayı bugün 8 bin 800'e yükseldi. Kayseri bu rakamla Türkiye'de manda varlığında dördüncü sıraya yerleşti.