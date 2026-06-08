Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı

Rahmi Koç'un Binali Yıldırım'a karşı söylediği 'Kürt kadın fıkrası'nın yankıları yurt genelinde devam ediyor. Soruşturma açılan sözlerin ardından Koç Holding'in İstanbul ve Antalya'daki binalarına saldırı yapıldı.

DİYARBAKIR'DAKİ ŞUBESİNE SİLAHLI SALDIRI

Dün yapılan saldırıların ardından 5 kişi gözaltına alınırken bugün de Koç Holding'e bağlı bankaya Diyarbakır'da silahlı saldırı yapıldı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki Yapı Kredi Bankası’na silahlı saldırı düzenlendi. Yolu trafiğe kapatan polisin incelemesi sürüyor.

CAMDA KURŞUN İZLERİ

Aktarılan bilgilere göre sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce polise ihbarda bulunuyor. İhbarın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler banka önünde ve çevresinde inceleme yaptı. Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

BANKA ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Banka şubesi yapılan bu silahlı saldırının ardından geçici süreyle kapatıldı. Bankaya, "Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz" yazısı asıldı.

RAHMİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Eleştirilerin hedefindeki Rahmi Koç'un yanında Binali Yıldırım ile bir hastane açılışında anlattığı 'o fıkrada' şu ifadeler yer aldı "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince, kadın demiş ki 'Doktor Bey, ilk sen soyun."