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Halk TV Türkiye Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı

Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı

Son dakika... Rahmi Koç'ın soruşturmaya neden olan 'Kürt kadın' sözlerinin ardından İstanbul ve Antalya'daki merkezlerine silahlı saldırının ardından bu sabah da Diyarbakır'daki Koç Holding'e ait bankaya silahlı saldırı yapıldı.

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Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı
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Rahmi Koç'un Binali Yıldırım'a karşı söylediği 'Kürt kadın fıkrası'nın yankıları yurt genelinde devam ediyor. Soruşturma açılan sözlerin ardından Koç Holding'in İstanbul ve Antalya'daki binalarına saldırı yapıldı.

DİYARBAKIR'DAKİ ŞUBESİNE SİLAHLI SALDIRI

Dün yapılan saldırıların ardından 5 kişi gözaltına alınırken bugün de Koç Holding'e bağlı bankaya Diyarbakır'da silahlı saldırı yapıldı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki Yapı Kredi Bankası’na silahlı saldırı düzenlendi. Yolu trafiğe kapatan polisin incelemesi sürüyor.

Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı - Resim : 1

CAMDA KURŞUN İZLERİ

Aktarılan bilgilere göre sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce polise ihbarda bulunuyor. İhbarın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler banka önünde ve çevresinde inceleme yaptı. Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı - Resim : 2

BANKA ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Banka şubesi yapılan bu silahlı saldırının ardından geçici süreyle kapatıldı. Bankaya, "Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz" yazısı asıldı.

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RAHMİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Eleştirilerin hedefindeki Rahmi Koç'un yanında Binali Yıldırım ile bir hastane açılışında anlattığı 'o fıkrada' şu ifadeler yer aldı "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince, kadın demiş ki 'Doktor Bey, ilk sen soyun."

Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rahmi Koç Ali Koç Banka
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