Son Dakika | Fenerbahçe'de ilk sandık sonuçları geldi

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı. Bazı sandıklarda kimlik sayısıyla zarf sayısı tutmaması nedeniyle gecikme yaşandı.

Aradaki fark kadar pusula rastgele seçilerek imha edildi. İmha işlemlerinin ardından başlayan oy sayımında ilk sonuçlar geldi.

AZİZ YILDIRIM ÖNDE

Açılan 16 sandıkta Aziz Yıldırım, 5 bin 249 oy aldı. Hakan Safi'nin oyu ise 3 bin 137'de kaldı. Aziz Yıldırım'ın her sandıkta önde olduklarını söylediği iddia edildi.

STATTAN AYRILDILAR

İlk sonuçların gelmesinin ardından bazı Hakan Safi destekçileri stadı terk etti. Aziz Yıldırım destekçileri ise tezahüratlara başladı. Hakan Safi'ye göndermede bulunan tezahüratların yapılması üzerine Aziz Yıldırım araya girdi.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.