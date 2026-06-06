Halk TV Türkiye Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde alemi düşen cami minaresine 4 yıldır yuva yapan ve mahallelinin "Hitit" adını verdiği leylek, bu kez 2 yavruyla döndü. Alemin onarımı leylek yüzünden üçüncü kez ertelendi.

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