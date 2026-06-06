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Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde alemi düşen cami minaresine 4 yıldır yuva yapan ve mahallelinin "Hitit" adını verdiği leylek, bu kez 2 yavruyla döndü. Alemin onarımı leylek yüzünden üçüncü kez ertelendi.

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Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 1
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Gaziantep, İslahiye'ye 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinde Yesemek Camisi'nin minaresinin alemi yıkılmıştı.

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 2
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Aynı yılın ilkbaharında bir leylek çifti, yıkılan alemin yerine yuva kurdu.

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 3
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Leyleğin minareye yuva yapması üzerine onarım ertelendi. Leylekler ertesi yıl da aynı yere döndü, tadilat yine askıya alındı.

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 4
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Bu yıl dördüncü kez gelen leylek 2 yavru dünyaya getirdi.

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 5
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Mahalleliler leyleğe, yakınlarındaki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nden esinlenerek "Hitit" adını verdi.

Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu - Fotoğraf: 6
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Mahallede yaşayan Mehmet Güneş, leyleğin mahallenin sembolü haline geldiğini söyledi. Güneş, leyleklerin her yıl gelip yavru çıkardığını, sonbaharla birlikte göç ettiğini belirterek

"Müzeye gelen yerli ve yabancı turistler caminin minaresinde leylekleri görünce durup fotoğraf çekiyorlar" dedi.

(DHA)

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