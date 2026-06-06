Depremde yıkılan minareye yuva yapan Hitit'in yavruları doğdu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde alemi düşen cami minaresine 4 yıldır yuva yapan ve mahallelinin "Hitit" adını verdiği leylek, bu kez 2 yavruyla döndü. Alemin onarımı leylek yüzünden üçüncü kez ertelendi.
Gaziantep, İslahiye'ye 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinde Yesemek Camisi'nin minaresinin alemi yıkılmıştı.
Aynı yılın ilkbaharında bir leylek çifti, yıkılan alemin yerine yuva kurdu.
Leyleğin minareye yuva yapması üzerine onarım ertelendi. Leylekler ertesi yıl da aynı yere döndü, tadilat yine askıya alındı.
Bu yıl dördüncü kez gelen leylek 2 yavru dünyaya getirdi.
Mahalleliler leyleğe, yakınlarındaki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nden esinlenerek "Hitit" adını verdi.
Mahallede yaşayan Mehmet Güneş, leyleğin mahallenin sembolü haline geldiğini söyledi. Güneş, leyleklerin her yıl gelip yavru çıkardığını, sonbaharla birlikte göç ettiğini belirterek
"Müzeye gelen yerli ve yabancı turistler caminin minaresinde leylekleri görünce durup fotoğraf çekiyorlar" dedi.
(DHA)