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Halk TV Siyaset Son Dakika | CHP Grubu Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı talebini reddetti!

Son Dakika | CHP Grubu Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı talebini reddetti!

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısı yapabilmek için ilettiği yazı, CHP Grubu tarafından usule uygun bulunmadığı gerekçesiyle Meclis Başkanlığına gönderilmedi.

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Son Dakika | CHP Grubu Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı talebini reddetti!
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın CHP grup toplantısı yapmasına ilişkin girişimi, CHP Grup Yönetimi tarafından işleme alınmadı.

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapabilmesi için önce CHP Grup Yönetimine yazılı başvuruda bulunması gerekiyordu. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen milletvekili Hüseyin Yıldız, bugün Meclis’e gelerek yazıyı CHP Grup Amirliğine iletti.

CHP GRUP YÖNETİMİ TEAMÜLLERE UYGUN BULMADI

Yazıda, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını yapacağı saat belirtilerek bunun Meclis Başkanlığına bildirilmesi istendi. Ancak CHP Grup Yönetimi, yazıyı teamüllere uygun bulmadı.

Gerekçe olarak yazıda CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu’nun imzasının bulunmaması ve evrak sayısının yer almaması gösterildi. Bu nedenle yazının Meclis Başkanlığına iletilemeyeceği belirtildi.

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CHP Grup Yönetiminin, “Genel sekreter imzası ve evrak sayısı olmadığı için işlem yapamıyoruz” değerlendirmesiyle yazıyı işleme almadığı aktarıldı.

Gazeteci Bala Ateş'in haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığına ayrıca bir başvuru yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ÖZGÜR ÖZEL: GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIM

CHP Lideri Özgür Özel, bugün grup toplantısı yapacağını duyurdu. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümündeki programını iptal ettiğini belirteren Özgür Özel şunları ifade etti:

"Grup başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor Meclis Başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum Buradan bir alternatif grup toplantısı... Başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar; onun için 48 milletvekiline ihtiyaçları var, 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum. "
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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