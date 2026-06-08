Son Dakika | Avrasya tünelini su bastı! Feci kazanın ardından trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli’nde bir otomobilin yangın panosuna çarpması sonucu su yola aktı. Tünel, Avrupa yönünde araç geçişine kapatıldı.

Avrasya Tüneli’nin Avrupa yönünde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

Kazanın ardından aracın çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinden yola su aktı. Görüntülerde, suyun tünel zeminine yayıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği, kazanın 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

Valilik, çarpmanın ardından musluğun patladığını ve söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını bildirdi. Bu nedenle Avrasya Tüneli’nin araç geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığı vurgulandı. Sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Avrasya Tüneli’ni kullanacak sürücüler, alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kazanın ardından tünelin saat 09.00 itibari ile yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."

08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde meydan gelen trafik kazası ile ilgili basın açıklamamız… pic.twitter.com/jSLLqbWBVz — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 8, 2026





