Butlan CHP’sinde şaşırtmayan samimiyet! Ataşehir operasyonunu başlatanlar bir arada

Ataşehir Belediye başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasına yol açan Ataşehir belediyesi operasyonu iki ihbarcının şikayetiyle başlamıştı. O ihbarcıdan biri CHP’ye yönelik bir çok davada tanık ve ihbarcı olan Tolgahan Erdoğan, diğeri de Ataşehir’in önceki belediye başkanı Battal İlgezdi’nin akrabası olan Özkan Kınalı idi.. Butlan CHP'sinde işte bu ittifak bir araya geldi. Tolgahan Erdoğan’la Battal İlgezdi’in eşi olan Gamze Akkuş İlgezdi birlikte poz verdi fotoğraf çektirdi. Gamze Akkuş İlgezdi aynı zamanda butlan yönetiminin öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor.

ŞAŞIRTMAYAN SAMİMİYET

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Genel Başkan Yardımcımız, değerli ablam, yol arkadaşım Gamze Akkuş İlgezdi'yi makamında ziyaret ettim" ifadelerini kullandı. Paylaşımda CHP Genel Merkezi'nde çekilen fotoğrafa da yer verildi.

ATAŞEHİR SORUŞTURMASINI ATEŞLEYENLER BİR ARADA

Tolgahan Erdoğan, İBB, CHP Genel Merkezi ve Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturmalarda savcılığa tanık sıfatıyla ifade veren isimler arasında bulunuyor. Özellikle Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada verdiği beyanlar iktidar medyası tarafından da çok kullanılmıştı.

Erdoğan, soruşturma kapsamında belediyede imar, ruhsat ve ihale süreçleri üzerinden usulsüzlükler yaşandığını ve organize bir rüşvet düzeni bulunduğunu öne sürmüş; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i daha önce bu konularda uyardığını iddia etmişti.

İLGEZDİ AİLESİNİN ADI DA DOSYADA GEÇMİŞTİ

Ataşehir soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeğeni Özkan Kınalı olmuştu. Dosyada yer alan ifadesinde Kınalı, kendisinden rüşvet talep edilmediğini ve herhangi bir rüşvet vermediğini belirtirken, belediyeye resmi bağış olarak cep telefonu ve çöp konteyneri temin ettiğini söylemişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise ifadesinde, Kınalı'nın Battal İlgezdi'nin yeğeni olduğunu vurgulayarak, dayısının yerine göreve gelmesi nedeniyle kendisine husumet besliyor olabileceğini öne sürmüş ve hakkındaki iddiaları reddetmişti. Battal İlgezdi de yeğeninin rüşvet vermediğini, yapılan işlemlerin tamamen yasal bağış kapsamında olduğunu savunmuştu.

Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunurken, bazı iddiaların somut delille desteklenmediği gerekçesiyle iddianameye dahil edilmediği de basına yansımıştı.