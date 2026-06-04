Bir damlası 30 kişiyi deviriyor: Dünyanın en zehirli hayvanları

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Kamışsırtı kurbağası (Rhinella marina)

Güney ve Orta Amerika kökenli bu iri kurbağa, dünyanın en zararlı istilacı türlerinden biri olarak biliniyor. Avustralya'ya şeker kamışı böceklerini yemesi için özel olarak getirilen bu tür hızla çoğalarak yerel ekosisteme büyük zarar verdi. Tehdit altında hissettiğinde derisindeki bezlerden süt görünümlü bufotoksin salgılaması ile biliniyor. Anavatanında bazı avcılar bu zehre karşı direnç geliştirmiş olsa da Avustralya'daki hiçbir yırtıcı bu savunma mekanizmasına karşı koyamadı. Bu nedenle kıtada doğal düşmanı bulunmuyor ve onu yemeye çalışan hayvanlar telef olabiliyor.