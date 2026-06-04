Türkiye'nin en özel ırklarından: Kıyamete karşı genleri özel olarak korunuyor

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Gerze ırkının Konya'da korunmasının ardında stratejik bir gerekçe yatıyor. Dr. Harman bu gerekçeyi şöyle açıkladı:

"Gerze horozu ve tavuğunun burada korunmasının sebebi iyi bir altyapıya sahip olmamız. Bu tavukların en önemli özelliği yerli gen kaynağı olması. Bir acil durumda, savaş durumunda veya büyük bir hastalık nedeniyle bu cins yok olduğunda veya ulaşılamama gibi durumlarda yeniden üretme imkanımız olacak."