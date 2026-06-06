Butlan CHP'sinden şaşırtmayan kare! Tolgahan Erdoğan da partide

CHP ve CHP’liler aleyhine verdiği ifadelerle birçok soruşturmada adı geçen Tolgahan Erdoğan, bu kez Butlan CHP'sinin Genel Merkezi’nde ortaya çıktı. Sosyal medyada bazı kullanıcıların “seyyar iftiracı” diye nitelediği Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde çektirdiği fotoğrafı paylaşarak “Baba ocağındayız. Yeni gelmedik geri geldik” dedi.

"Her davanın tanığı” olarak anılan Erdoğan'ın böyle bir fotoğraf vermesi sosyal medyada da tepki yarattı.

Erdoğan’ın paylaşımı, CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının sürdüğü, kurultay davası ile İBB soruşturmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. CHP ve İBB yönetimini hedef alan açıklamalarıyla tanınan Erdoğan’ın, “butlan CHP’si” olarak anılan çevrelerle aynı karede yer alması dikkat çekti.

Erdoğan, son dönemde neredeyse her kritik dosyada CHP ve CHP’liler aleyhine ifade veren isimlerden biri olarak öne çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü CHP kurultayı soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren Erdoğan, daha sonra İBB’ye yönelik soruşturmalarda da adının geçmesiyle gündeme geldi.

Kurultay soruşturmasında Erdoğan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelere para dağıtıldığını iddia etse de tek bir kanıt, bilgi veya belge sunamadı.

PARA TAŞIDI DEDİĞİ İSİM ÖLÜ ÇIKTI....

Tolgahan Erdoğan’ın adı daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB’ye yönelik yürüttüğü soruşturmada da geçti. Erdoğan, Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve Adnan Oktar’ın uzun süre kaldığı villa üzerinden 10 milyon dolarlık rüşvet alındığını iddia etti.

Erdoğan, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, CHP Eyüp eski İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve İBB İmar AŞ eski müdürü Onur Soytürk’ü hedef aldı. Rüşvet parasının bir bölümünün belediyeye ait cenaze aracıyla Edirne’ye taşındığını, ardından Atina’daki bir bankaya yatırıldığını öne sürdü.

Ancak bu iddialar kısa süre içinde tartışmalı hâle geldi. Paranın yatırıldığı ileri sürülen kişinin 2021’de hayatını kaybettiği, adı geçen bankanın ise Yunanistan’da faaliyet göstermediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Onur Soytürk de “Ben Atina’ya hiç gitmedim. Bahsi geçen bankada da hesabım yok. Kayınpederim de dört yıl önce vefat etti” sözleriyle iddiaları reddetti.

"DUYMUŞTUM" SAVUNMASI

Erdoğan, CHP kurultayına ilişkin davada da tanık olarak dinlenmişti. Duruşmada 50 milyon dolar iddiasını bu kez “Uber şoförlerinden duyduğunu” söylemişti. Erdoğan, Moda’da bir kafede otururken yan masadaki Uber şoförlerinden bu iddiayı işittiğini anlatmıştı.

Mahkeme hâkimi, Erdoğan’ın İstanbul’daki belediye soruşturmalarına değinmesi üzerine “Kurultayla ilgili bir gördüğün, duyduğun varsa onu anlat” uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan, avukatların soruları üzerine kurultayda doğrudan şahit olduğu bir usulsüzlük olup olmadığı konusunda da net bir beyan ortaya koyamamıştı. Bazı iddiaları bir televizyon programından duyduğunu söyledi. İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan ise tanıklığın görgüye dayanması gerektiğini hatırlatmıştı.

İSMAİL SAYMAZ'A İFTİRA ATTI

Erdoğan daha önce Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz hakkında da “50 milyon liralık ev aldı” iddiasında bulunmuştu. Saymaz, bu iddia nedeniyle Erdoğan’ın 15 bin lira tazminata mahkûm edildiğini açıklamıştı.

Saymaz, kararın ardından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın iftira attığını belirterek kararı icraya koyacağını duyurmuştu.