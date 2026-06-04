Leylekli Köy'de nöbet başladı: 6 ay boyunca yavrularına uçmayı öğretecekler

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Leyleklerin Hürmetçi takvimi her yıl aynı. Muhtar Demir bu döngüyü şöyle anlattı:

"Her yıl geliyorlar. Biz alışkınız. Sanki bizim aileden birisi gibi, leylek görmezsek olmaz. Bu mevsimde leylekler buranın sembolü oluyor. Mart ayının ortasında geliyorlar, 9'uncu ayın sonu gibi de gidiyorlar."