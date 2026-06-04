Leylekli Köy'de nöbet başladı: 6 ay boyunca yavrularına uçmayı öğretecekler
Erciyes Dağı eteklerindeki Hürmetçi Mahallesi'nde elektrik direklerine yuva kuran leylekler, yeni doğan yavrularını büyütmenin telaşı içinde. Mahallede 40-50 direğe yayılan yuvalar, bölgeyi adeta bir leylek köyüne dönüştürdü.
Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi, Erciyes Dağı'nın eteklerinde Sultan Sazlığı'na yakın konumuyla göçmen kuşların vazgeçilmez durağı. Leylekler her yıl havaların ısınmasıyla birlikte mahalledeki elektrik direkleri ve çatılara yaptıkları yuvalara yerleşiyor.
Mahallede bulunan elektrik direklerinin neredeyse tamamı leyleklere ev sahipliği yapıyor. Hürmetçi Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir, durumu şöyle özetledi:
"Mahallede bulunan 40-50'ye yakın elektrik direğinde yuvamız var. Leyleklerin sesine de alışkınız. Tam yavrulama dönemi. Gelen turistlerimizin de ilgisini çok çekiyor."
Mahalledeki elektrik direklerinin bir kısmı enerji iletimi için değil doğrudan leyleklerin yuva yapması için konuldu. Hacılar Belediyesi, leyleklerin güvenli biçimde yuva kurabileceği direkleri bölgeye yerleştirerek kuşların mahalledeki varlığını destekledi.
Leylekler yumurtadan çıkan yavrularını tek başına bırakmıyor. Eşler nöbetleşe yuvada kalırken diğeri yiyecek aramak için uçuyor. Avından dönen leylek nöbeti devralıyor, diğeri beslenmeye çıkıyor.
Yumurtadan yeni çıkan yavrular mahallenin sessizliğini çıkardıkları "lak lak" sesiyle dağıtıyor. Yavrulama dönemiyle birlikte Hürmetçi'nin sokakları gün boyu leylek sesleriyle dolup taşıyor.
Leylekler yavrularını yaklaşık 6 ay boyunca besleyip büyütüyor. Bu sürenin sonunda genç leyleklere uçmayı öğretiyor, ardından tüm aile birlikte sıcak bölgelere göç etmek üzere mahalleyi terk ediyor.
Leyleklerin Hürmetçi takvimi her yıl aynı. Muhtar Demir bu döngüyü şöyle anlattı:
"Her yıl geliyorlar. Biz alışkınız. Sanki bizim aileden birisi gibi, leylek görmezsek olmaz. Bu mevsimde leylekler buranın sembolü oluyor. Mart ayının ortasında geliyorlar, 9'uncu ayın sonu gibi de gidiyorlar."
Hürmetçi, Sultan Sazlığı'nın devamı niteliğinde bir göç yurdu. Düz arazi yapısı, bol suyu ve bataklıkları leylekler için ideal bir beslenme alanı oluşturuyor. Demir, bölgenin önemini şöyle vurguladı:
"Bu arazi verimli. Balıklar, böcekler, her şey bol. Leylekler burada istediği gibi faydalanıp besleniyorlar. Yavrularını da verimli bir şekilde büyütüyorlar. Düz arazi, suyu, bataklığı bol. Tam leyleklerimizin sevdiği bir yer."
Hürmetçi'yi ziyaret edenler mahalleye "leylekli köy" adını taktı. Muhtar Demir, leyleklerin mahalleye ayrı bir güzellik kattığını ve bölgeye gelen turistlerin de en çok leyleklere ilgi gösterdiğini belirtti.
Demir, bölgeye gelen ziyaretçilere de seslenerek çevreye duyarlı olmalarını istedi. Kirlilik oluşturmadan gezilmesi halinde doğal güzelliklerin ve leyleklerin yaşam alanlarının korunabileceğini vurguladı. (AA)