-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı
Fransa Açık'ta sürpriz bir şampiyon çıktı. Sibiryalı Rus gazeli Mirra Andreeva, zirveye çıkarken, Paris'i adeta yaktı.
Rusya, özellikle kadınlar tenisinde çıkardığı yıldızlara bir yenisini ekledi: Mirra Andreeva.
19 yaşındaki sporcu, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenrek şampiyon oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada Andreeva, Polonyalı Chwalinska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkarken Andreeva, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
Peki kim bu Paris'i yakan güzel. Yaktı ama aslında soğuklardan geldi. 29 Nisan 2007'de Rusya'nın soğuğu ile günlü bölgesi Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde dünyaya geldi.
Doğduğu şehirde sıcaklık kışın ortalama - 20 seviyesinde. - 40'lara kadar ulaştığı da oluyor.
Ancak ablasıyla kendisinin tenise olan ilgisi ailesinin Sibirya'dan taşınmasıyla sonuçlandı. Önce Moskova, sonra Fransa...
Başarılarıyla ablasını geçti. 1.75 boyunda. Henüz 17 yaşındayken 2024 Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükselerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Nisan 2023'te, 16 yaşından önce W60 seviyesinde veya üzerinde birden fazla şampiyonluk kazanan ITF Dünya Tenis Turu tarihindeki tek oyuncu oldu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Diana Shnaider ile partner olarak kadınlar çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.