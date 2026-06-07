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Halk TV Spor -20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı

Fransa Açık'ta sürpriz bir şampiyon çıktı. Sibiryalı Rus gazeli Mirra Andreeva, zirveye çıkarken, Paris'i adeta yaktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 1
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Rusya, özellikle kadınlar tenisinde çıkardığı yıldızlara bir yenisini ekledi: Mirra Andreeva.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 2
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19 yaşındaki sporcu, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenrek şampiyon oldu.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 3
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Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada Andreeva, Polonyalı Chwalinska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 4
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İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkarken Andreeva, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 5
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Peki kim bu Paris'i yakan güzel. Yaktı ama aslında soğuklardan geldi. 29 Nisan 2007'de Rusya'nın soğuğu ile günlü bölgesi Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde dünyaya geldi.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 6
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Doğduğu şehirde sıcaklık kışın ortalama - 20 seviyesinde. - 40'lara kadar ulaştığı da oluyor.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 7
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Ancak ablasıyla kendisinin tenise olan ilgisi ailesinin Sibirya'dan taşınmasıyla sonuçlandı. Önce Moskova, sonra Fransa...

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 8
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Başarılarıyla ablasını geçti. 1.75 boyunda. Henüz 17 yaşındayken 2024 Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükselerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 9
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Nisan 2023'te, 16 yaşından önce W60 seviyesinde veya üzerinde birden fazla şampiyonluk kazanan ITF Dünya Tenis Turu tarihindeki tek oyuncu oldu

-20'den gelen Sibirya güzeli: 19 yaşındaki son Rus prensesi Paris'i yaktı - Fotoğraf: 10
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Diana Shnaider ile partner olarak kadınlar çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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