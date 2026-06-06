Barolardan Binali Yıldırım ve Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

Doğu ve Güneydoğu'daki 16 baro, Kürt kadınlarına yönelik ifadeleri nedeniyle Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve söz konusu sözlere gülerek tepki veren eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van baroları yaptıkları ortak açıklamada, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAROLARDAN KOÇ VE YILDIRIM'A TEPKİ

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Rahmi Koç adlı kişi tarafından anlatılan ve Kürt kadınını aşağılayıcı, cinsiyetçi ve onur kırıcı ifadeler içeren sözde fıkranın, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu kişiler tarafından kahkahalar eşliğinde karşılanmış olmasını esefle karşılıyoruz. Kürt kadınının hem kadın kimliği hem de etnik aidiyeti üzerinden aşağılanmasını konu alan bu anlatının 'mizah' olarak sunulması kabul edilemez. Daha da düşündürücü olan, bu aşağılayıcı söylemin salonda bulunanlar tarafından kahkahalarla ödüllendirilmesidir."

"KAHKAHASIYLA DESTEK VEREN BİNALİ YILDIRIM'IN DAVRANIŞLARI DA KABUL EDİLEMEZ"

"Toplumsal barışın, eşit yurttaşlığın ve kardeşlik hukukunun konuşulduğu bir dönemde; Kürtleri ve Kürt kadınlarını hedef alan önyargıların böylesine rahat biçimde dolaşıma sokulması, geçmişin yaralarını onarmaya değil derinleştirmeye hizmet etmektedir." denilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi: