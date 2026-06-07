Halk TV Spor Yaktın bizi Ekaterina!

Yaktın bizi Ekaterina! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya yenildi. Ekaterina Antropova'nın oyuna girmesi her şeyi değiştirdi.

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