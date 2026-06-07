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Yaktın bizi Ekaterina!

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya yenildi. Ekaterina Antropova'nın oyuna girmesi her şeyi değiştirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının üçüncü karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 2
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Millilerimiz Milletler Ligi'ndeki Brezilya etabına genç bir kadroyla katıldı. İlk maçında Dominik'i 3-2 yenen milliler, ikinci karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları, 3. maçta güçlü rakibi İtalya karşısına çıktı.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 4
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İTALYA: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 5
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TÜRKİYE: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 6
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Maçın ilk setini İtalya 25-16 aldı. İkinci sette tecrübeli oyuncularımız İlkin Aydın ve Saliha Şahin'in gayretleri gidişi değiştirdi. Takımımız bu sezi 28-26 önde bitirmeyi başardı.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 7
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Sonraki sette oyun başa baş giderken İtalya'da Eczacıbaşı'nın yeni transferi Ekaterina Antropova'nın oyuna girmesi her şeyi değiştirdi.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 8
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2.02'lik Ekaterina'nın girmesiyle İtalya ağırlığını koydu. Set 12-10'ken oyuna giren Ekaterina ile İtalya 9-0'lık servis turu yakaladı.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 9
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Set bir anda 20-10'a geldi. Ve 25-19 bitti. Son seti de 25-15 önde bitiren İtalya maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 10
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İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla üst üste 39. galibiyetini elde ederek rekor kırdı.

Yaktın bizi Ekaterina! - Fotoğraf: 11
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Millilerimiz, Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçında 8 Haziran Pazartesi günü (7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece) saat 00.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Milli Takım İtalya Brezilya
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