Yaktın bizi Ekaterina!
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'ya yenildi. Ekaterina Antropova'nın oyuna girmesi her şeyi değiştirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının üçüncü karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Millilerimiz Milletler Ligi'ndeki Brezilya etabına genç bir kadroyla katıldı. İlk maçında Dominik'i 3-2 yenen milliler, ikinci karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Filenin Sultanları, 3. maçta güçlü rakibi İtalya karşısına çıktı.
İTALYA: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)
TÜRKİYE: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)
Maçın ilk setini İtalya 25-16 aldı. İkinci sette tecrübeli oyuncularımız İlkin Aydın ve Saliha Şahin'in gayretleri gidişi değiştirdi. Takımımız bu sezi 28-26 önde bitirmeyi başardı.
Sonraki sette oyun başa baş giderken İtalya'da Eczacıbaşı'nın yeni transferi Ekaterina Antropova'nın oyuna girmesi her şeyi değiştirdi.
2.02'lik Ekaterina'nın girmesiyle İtalya ağırlığını koydu. Set 12-10'ken oyuna giren Ekaterina ile İtalya 9-0'lık servis turu yakaladı.
Set bir anda 20-10'a geldi. Ve 25-19 bitti. Son seti de 25-15 önde bitiren İtalya maçtan 3-1 galip ayrıldı.
İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla üst üste 39. galibiyetini elde ederek rekor kırdı.
Millilerimiz, Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçında 8 Haziran Pazartesi günü (7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece) saat 00.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.