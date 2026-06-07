Kılıçdaroğlu kendi oğlunun desteğini bile kaybetmiş olabilir! Yolladığı mesaj ortaya çıktı

Türkiye'nin en kritik konusu olan Özel ve yönetimine butlan meselesi güncelliğini korurken Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen sözler gündeme bomba gibi düştü.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in aktardıklarına göre Kerem Kılıçdaroğlu'na babası hakkında tepki içeren bir mail atıldı. Kerem Kılıçdaroğlu'nun da maile, "Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla." şeklinde bir yanıt verdiği iddia edildi.

Deniz Zeyrek, söz konusu iddiasını paylaştığı bir video ile şu şekilde aktardı:

"Koç topluluğunun resepsiyonunda birisi bana "Konuştunuz mu? Kerem Kılıçdaroğlu bu işe nasıl bakıyor falan?" diye sormuştu. Ben de konuşma fırsatım olmadığını ama kendisinin bildiğini düşündüğümü söyleyince o da o bilgiyi paylaşmıştı.

"KEREM KILIÇDAROĞLU DA RAHATSIZ"

Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da bu durumdan rahatsız demişti. Ben de bunu aktarmıştım ama yani teyit edebildiğim bir bilgi değildi, o ihtiyat payını koyarak aktarmıştım.

KEREM KILIÇDAROĞLU'NUN YOLLADIĞI MAİL: BEN DE ONAYLAMIYORUM

Bir de mesaj geldi bize, yani bir izleyicimiz göndermiş. İsmini burada vermeyeyim izin almadığımız için. Diyor ki: "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğluna tepki gösteren bir mail attım. Bana dönüş yaptı, o dönüş ektedir. Beni, beni zora sokmadan kullanabilirsiniz." diyor.

Şöyle yazmış Kerem Kılıçdaroğlu: "Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla." Bu da Kerem Kılıçdaroğlu'nun o beyefendiye verdiği yanıt.

Bugün başka bir vatandaş sokakta yürürken yanıma geldi. Çocuğu Kerem Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı okulda okuyormuş, öğrenciymiş. O da şöyle bir anekdot aktardı: İşte Kerem Hoca çok da bu olup bitenle ilgili görünmüyor işte, bir yerde kahve içiyormuş, çok da böyle hani bu işlere kafa yorup işte babasının neden olduğu bu travmatik durumlara da çok da üzgün görünmediği izlenimini aktardı

İşin özü şu: Bu butlan işine dahil olmasını anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu da çok tasvip etmiyormuş."