Son Dakika | Numan Kurtulmuş'tan CHP Grup Toplantısı açıklaması

Salı günü, hem mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Konuyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

CHP'nin Salı günü gerçekleştireceği grup toplantısına ilişkin Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisindeki çelişkiyi açıkçası üzülerek takip ettiğimi ifade etmek isterim. Meclis Başkanı olarak da içlerindeki bu konuların tarafı olmamaya büyük özen gösteriyorum ilk andan itibaren. Dikkat ederseniz fazla konuşmuyorum, sözlerimi de son derece dikkatli seçmeye çalışıyorum. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu konularda Meclis İçtüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız.

Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkanvekillerinin imzasıyla Grup Başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir; bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.

Geçmişte benzer bir uygulamaya şahit olmuşuz. Sayın Murat Karayalçın, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ama milletvekili değil. Sayın Karayalçın’a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı rahmetli Cindoruk'a soruluyor. Cindoruk da "Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz" diye çok açık bir şekilde konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın Meclis grubunda konuşma yapıyor.

Meclis Başkanlığı açısından konu dün de açıktı, bugün de açıktır. Çok az sayıda da olsa bazı siyasi yorumcular, Meclis Başkanlığını bu konunun tarafı yapmaya kalkmasınlar. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Burada Meclis Başkanlığı olarak bizim mevzuat, kanunlar ve kararlar çerçevesinde bir katkımız olacaksa, samimiyetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselesini halletmesi için destek olmaya hazırız."

CHP'DE GRUP TOPLANTISI MUAMMASI

Tartışmalı mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Salı günü kürsüde konuşma gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel önderliğindeki heyet de Meclis Başkanlığı'nın yazısını anımsatarak karşı hamle yapmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Özgür Özel'e yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşımıştı. Buna göre Özel'in Salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.

Ayrıca Özel'e yakın isimlerin, bu süreçte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tavrının belirleyici olacağını düşündükleri kaydedilmişti.