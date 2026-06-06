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Butlancıların CHP hesabı askıya alındı

Butlancıların açtığı yeni kurumsal CHP hesabı askıya alındı. Parti adına açıldığı duyurulan X hesabının neden askıya alındığı henüz belli olmadı. Butlancılar duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerini oradan yapacaktı...

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Butlancıların CHP hesabı askıya alındı
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CHP'de kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin tartışmalar devam ederken, mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından kurumsal iletişim platformu olarak tanıtılan "@CHPBilgi_" adlı X hesabı erişime kapatıldı.

BUTLANCILARIN CHP HESABI ASKIYA ALINDI

Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisinde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmaların gölgesinde açılan @CHPBilgi_ adlı X hesabının, partiye ilişkin resmi duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir kurumsal iletişim mecrası olarak kullanılması planlanıyordu.

Butlancıların CHP hesabı askıya alındı - Resim : 1

Ancak kısa süre önce faaliyete geçirilen hesap, bu hedefin hemen ardından erişime kapatıldı.

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Butlancı ekibin kurumsal hesap olarak duyurduğu hesabın hangi gerekçe veya ihlal kararı doğrultusunda askıya alındığına ilişkin X platformundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Butlancıların CHP hesabı askıya alındı - Resim : 3

Dijital alanda yaşanan bu ani gelişme siyasi kulislerde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, söz konusu hesabın ilerleyen günlerde yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine dair de bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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