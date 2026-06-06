Butlancıların CHP hesabı askıya alındı

CHP'de kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin tartışmalar devam ederken, mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından kurumsal iletişim platformu olarak tanıtılan "@CHPBilgi_" adlı X hesabı erişime kapatıldı.

BUTLANCILARIN CHP HESABI ASKIYA ALINDI

Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisinde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmaların gölgesinde açılan @CHPBilgi_ adlı X hesabının, partiye ilişkin resmi duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir kurumsal iletişim mecrası olarak kullanılması planlanıyordu.

Ancak kısa süre önce faaliyete geçirilen hesap, bu hedefin hemen ardından erişime kapatıldı.

Butlancı ekibin kurumsal hesap olarak duyurduğu hesabın hangi gerekçe veya ihlal kararı doğrultusunda askıya alındığına ilişkin X platformundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dijital alanda yaşanan bu ani gelişme siyasi kulislerde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, söz konusu hesabın ilerleyen günlerde yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine dair de bir bilgilendirme yapılmadı.