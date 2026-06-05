Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekili protesto edildi: Özgür Özel aracına alıp kurtardı
Tokat’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı mitingde, Kılıçdaroğlu destekçisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz vatandaşların protestosuyla karşılaştı. Gerginliğin büyümesi üzerine Durmaz, Özel’in makam aracına alınarak alandan uzaklaştırıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Özgür Özel’in Çevrecik mitingine katılmak isteyince büyük tepkiyle karşılandı. Miting otobüsünden inerken yurttaşların protestosu ile karşı karşıya kalan Durmaz’ı, Özgür Özel makam aracına alarak kurtardı.
CHP Lideri Özgür Özel, Tokat'ın Çevrecik Beldesi'nde bir halk buluşması gerçekleştirdi. Halk buluşması büyük bir mitinge dönüştü. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Özgür Özel’in Çevrecik’teki mitingine katılmak isteyince vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın Çevrecik beldesinde protesto edildi.
Evrensel'in haberine göre; protestoların büyümesi üzerine Özel devreye girdi. Durmaz, Özel’in makam aracına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.
Dört kişilik makam aracına Durmaz’ın da binmesiyle araçta beş kişi yer aldı.