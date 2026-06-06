Son Dakika | Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılık açıkladı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'a, İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında Kürt kadınları hakkında anlattığı 'fıkra' nedeniyle soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın TCK'nın 216. maddesi kapsamı nedeniyle resen harekete geçtiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, başsavcılığın açıklamasını alıntıladı. Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, bir iş insanının katıldığı açılış programında yaptığı konuşmaya dair yansıyan görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu videoda iş insanı R.K. tarafından sarf edilen; toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKIN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de şunları ifade etti:

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.