Son Dakika | Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vuruldu

Diyarbakır’da, Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinin sanıklarından Nevzat Bahtiyar’ın ailesi ile akrabaları arasında silahlı kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı çatışmada Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran cinayeti davasında hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın yakınları ile akrabaları olan Kaya ailesi arasında kavga çıktı. Çarıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı çatışmaya dönüştü.

Habertürk'teki habere göre gerginlik, Bahtiyar ailesine ait kahvehanenin yakınlarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen Bahtiyar ve Kaya aileleri arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İlk etapta taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada, Kaya ailesinden 4 kişi aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı.

OĞLU VE YEĞENİ VURULDU

Olayın büyümesi üzerine tarafların yakınları da devreye girerek silahlara sarıldı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vuruldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgede yeni bir çatışma riskine karşı emniyet güçleri Çarıklı Mahallesi’ni abluka altına aldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün süren aramaların ardından 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran cinayete ilişkin davada karar, 28 Aralık’ta açıklanmıştı.

Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’ı “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Narin’in cenazesini dere yatağına taşıdığı belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bahtiyar’ın eyleminin yalnızca delilleri gizleme kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmederek, “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme” suçunu oluşturduğuna karar vermişti.