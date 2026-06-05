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Halk TV Magazin Son Dakika | Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı

Son Dakika | Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında örnekleri alınan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Ünlü rapçi Blok3, şarkıcı Niran Ünsal ve oyuncu Feyza Civelek'in ise test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı
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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Gözaltı kararının ardından Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Sarıkaya'nın yanı sıra Mirgün Sırrı Cabas, Berkay Şahin, Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin'in kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Son Dakika | Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı - Resim : 1

BLOK3 VE FEYZA CİVELEK'İN TEST SONUCU

Blok3 olarak tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın’ın kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneğinde esrar etken maddesi tespit edildi.

Ünlü oyuncu Feyza Civelek’in ise kan örneği negatif çıkarken, idrar ve kıl örneklerinde kokain tespit edildi.

Şarkıcı Niran Ünsal'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde hem esrar etken maddesi hem de kokain tespit edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya Uyuşturucu
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