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Amedspor ne istediğini duyunca apar topar masadan kalktı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Amedspor, Thomas Reis'in yıllık 2 milyon euro istemesi üzerine masadan kalktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor ne istediğini duyunca apar topar masadan kalktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Ligi bilen deneyimli bir ismi getirmek isteyen Diyarbakır ekibi ilk olarak Thomas Reis'e yöneldi.

REIS 2 MİLYON EURO İSTEYİNCE MASADAN KALKTILAR

Taraflar arasında görüşmeler yapılsa da anlaşmaya varılamadı. Amedtv'de yer alan habere göre; Alman teknik adamın yıllık 2 milyon euro maaş istemesi üzerine Amedspor masadan kalktı.

Amedspor ne istediğini duyunca apar topar masadan kalktı - Resim : 1

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE SERKAN REÇBER GETİRİLDİ

Bu süreçte Amedspor'da sürpriz de bir imza geldi. Diyarbakır ekibi, Beşiktaş'ta futbol koordinatörlüğü görevinden ayrılan Serkan Reçber'le anlaştı.

Serkan Reçber, Amedspor'un yeni sportif direktörü oldu. Amedspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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