80.000 kişilik ülkesiz yüzen şehir denizlere iniyor! İçinde yok, yok!

Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gemi olacak olan Freedom Ship (Özgürlük Gemisi); içinde konutlar, okullar ve son teknolojiye sahip bir hastane barındıran devasa bir yüzen şehir olarak planlanıyor.

Bir Mil Uzunluğunda 12 Milyar Sterlinlik Bir Dev

Planlara göre 12 milyar sterlinlik bu mega gemi; tam bir mil uzunluğunda, 800 fit genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde olacak. İçindeki imkanlar ise Kent’teki Chatham kasabası kadar büyük bir nüfusu besleyecek kapasitede.

İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığı detaylara göre, muhtemelen nükleer yakıtla çalışacak olan bu 2,3 milyon brüt tonluk dev yapıda:

50.000 kalıcı sakin için konut,

10.000 yolcu ve günübirlik ziyaretçi alanı,

Ve tam 20.000 kişilik dev bir mürettebat kadrosu yer alacak.

Taylor Swift Konserinden Dev Akvaryumlara: Yok Yok!

Geminin sunduğu sayısız olanak, lüks bir şehirden farksız. İçeride lüks oteller, 15.000 kişilik bir spor stadyumu, bir kongre merkezi, su parkı, iki müze ve senfonik müzik için bir konser salonu bulunuyor. Dalgıçlar geminin devasa akvaryumunda yüzebilirken, eğlence tutkunları geniş kulüpte şafak vaktine kadar dans edebilecek. Çok çeşitli restoranlardan sıkılanlar için ise iki katlı dev bir yemek salonu hizmet verecek.

Çocukların ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim görebileceği bu yüzen dünyada, tam dört kat tamamen ticari hizmetlere, finans kuruluşlarına, bankalara ve mağazalara ayrılmış durumda. En üst katında ise sekiz helikopter pisti gökyüzünü selamlıyor.

Asla Limana Yanaşmayacak, Dünyayı Saatte 7 Knot ile Dönecek

Bu devasa gemi, her iki yılda bir dünyayı turlama planına sahip. Ancak acelesi yok; saatte sadece 7 knot gibi yavaş ve huzurlu bir hızla hareket edecek. Zaten herhangi bir limana yanaşabilmesi fiziksel olarak imkansız. Bu yüzden Freedom Ship sürekli uluslararası sularda kalacak.

Yolcular, özel bir feribot filosuyla karaya taşınacak; hatta diğer yolcu gemileri bile bu devin yanına körükle yanaşabilecek. Gemi içi ulaşım ise farklı bölgeleri birbirine bağlayan bir tramvay sistemiyle sağlanacak. Yürümeyi tercih eden sakinleri ise tam 24 kilometrelik yürüyüş parkurları ve üç dönümlük yemyeşil parklar bekliyor.

30 Yıllık Bir Hayal Yeniden Canlanıyor: "Anahtar Finansman"

Her ne kadar henüz inşaatına başlanmamış olsa da, bu fikir aslında 30 yıldır ortada dolaşıyor. Proje ilk olarak 1990'larda Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından önerilmiş, kendisi 2012'de vefat edince planlar rafa kalkmıştı.

Peki, bu fikir neden şimdi yeniden gündemde? Freedom Cruise Line International'ın CEO'su Roger Gooch, yanına bir proje yöneticisi, tasarımcı ve gemi mimarı alarak 12 kişilik bir ekip kurdu. İlginin o kadar yüksek olduğunu belirtiyor ki, Zoom üzerinden yaptığı görüşmede ironik bir iddiada bulunuyor: "Neredeyse üç gemi inşa etmeyi bile haklı çıkarabiliriz! Bu projeyi hayata geçirebileceğimizden çok eminiz, ancak kilit nokta başlangıç sermayesini toplamak."

İnşaat Sürerken Taşınabilirsiniz: Denizde Yaşam

Finansman sağlandığı an, geminin inşası Endonezya'da başlayacak. Gövde parçalar halinde üretilip açık denizde birleştirilecek. Gooch, tamamlanmanın 3-4 yıl süreceğini ama insanların gemi henüz inşa aşamasındayken bile içine taşınıp yaşamaya başlayabileceğini söylüyor.

Gelecekteki tüm bakım çalışmaları da yine denizde, gemi hareket halindeyken yapılacak. Gemi sürekli dünyayı dolaşacak ve asla sabit bir limanı olmayacak.

Kanunların ve Düzenleyici Kurumların Ötesinde Bir Ticaret

Holding, her berber dükkanına veya pizzacıya sahip olmak istemiyor; buraları girişimcilere kiralayacak. Ancak gelirin büyük bir kısmını elinde tutacağı kesin bir yer var: Dev bir kumarhane!

İşin en çarpıcı ve gizemli kısmı ise kurulması planlanan son teknoloji hastane ve araştırma merkezi. CEO Roger Gooch, açıkça şu itirafta bulunuyor: "Düzenleyici kurumların (devletlerin ve yasaların) erişiminin tamamen dışında kalacağımız için, birçok tıbbi araştırma merkezi bizimle şimdiden iletişime geçti. Freedom Ship, uluslararası sulardaki bu bağımsızlığıyla yasal kısıtlamalara takılmak istemeyen tıbbi faaliyetler için ideal bir yer."

Yeşil Hedefler, Nükleer Tahrik ve Taylor Swift Esprisi

Projenin insani ve çevreci bir boyutu olduğu da iddia ediliyor. Gemi okyanuslardan geçerken suları temizleyecek filtre sistemlerine sahip olacak. Nükleer enerji kullanımı sayesinde de karbon emisyonları minimuma indirilecek.

Projenin baş planlayıcısı, mimari ve ekolojiyi birleştiren "arkoloji" uzmanı Kevin Schoepfer. Schoepfer, geminin yekpare kaba bir kütle gibi görünmemesi için tüm kenarları yumuşattıklarını ve nefes alan yeşil alanlar tasarladıklarını söylüyor. Hatta içerideki futbol sahası büyüklüğündeki stadyumdan bahsederken şu espriyi patlatıyor: "Bir ara etkinlikler için Taylor Swift'in adı geçti ama ben 'Bunu (yaratacağı izdihamı ve bütçeyi) kaldırabilir miyiz emin değilim' dedim."

Mega Kruvazörlere Karşı: Sınır Gökyüzüdür

80.000 kişilik devasa kapasitesiyle Freedom Ship, günümüzün en büyük yolcu gemisi olan Royal Caribbean's Star of the Seas'in tam 8 katı insanı barındırabiliyor. Bugüne kadar milyonerlere özel The World ve daha bütçe dostu olan Villa Vie Odyssey dışında bu çapta hiçbir proje denize inmedi.

Ancak Singapur merkezli Blossom Group'un 30 yıllık kariyerli proje yöneticisi Sridev Mukherjee, Londra'da yeşil çayını yudumlarken oldukça kararlı konuşuyor: "Azim ve kararlılık her şeyi başarır. Roger'ın sıkı çalışması ve sabrıyla sınır gökyüzüdür. Bu harika konsepti gerçeğe dönüştürmek için tüm çabamı göstereceğim."