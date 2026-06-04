Volkanik dağın eteklerindeki ovalar rengarenk oldu: Mavi, mor, kırmızı, yeşil hepsi bir arada açtı
Havaların ısınmasıyla Karaman'daki volkanik Karadağ'ın çevresindeki ovalar gelincik ve mor mahmuz çiçekleriyle süslendi.
Karaman'ın 18 kilometre kuzeyindeki sönmüş volkanik Karadağ'ın mineral zengini toprakları, bahar aylarında dağın eteklerindeki ovaları yabani çiçeklerle kaplıyor.
Kurak İç Anadolu topraklarında kendiliğinden açan gelincik çiçekleri, Karadağ çevresindeki düzlüklerde geniş kırmızı halılar oluşturdu.
Halk arasında mahmuzotu olarak da bilinen mor mahmuz çiçekleri, adını çiçeğin arkasındaki mahmuz biçimli uzantıdan alıyor ve gelinciklerle yan yana gelerek ovalarda kırmızı-mor bir renk karşıtlığı yarattı.
Gelincik ve mor mahmuz İç Anadolu'da genellikle mayıs sonu ile haziran başı arasında en yoğun biçimde açıyor ve yaz sıcaklarıyla birlikte hızla sona eriyor.
Başdağ, Yellibel, Göz Dağı ve en yüksek noktası Mahalaç Tepesi gibi birden fazla zirvenin birleşiminden oluşan Karadağ, yaklaşık 600 kilometrekarelik alanıyla Karaman ve Çumra ovaları arasında yükseliyor.
Dağın eteklerindeki Binbirkilise bölgesinde Hitit'ten Osmanlı'ya kadar onlarca medeniyetin izlerini taşıyan yaklaşık 50 Bizans kilise kalıntısı, çiçek mevsiminde gelincikler arasından yükselerek bölgeye ayrı bir atmosfer katıyor.
Karadağ'ın volkanik silueti önünde kırmızı ve mora bürünen ovalar, Karaman-Konya karayolundan kolayca ulaşılabilmesiyle doğa fotoğrafçılarının bahar aylarındaki gözde duraklarından biri haline geliyor. (AA)