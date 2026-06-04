Halk TV Türkiye Volkanik dağın eteklerindeki ovalar rengarenk oldu: Mavi, mor, kırmızı, yeşil hepsi bir arada açtı

Volkanik dağın eteklerindeki ovalar rengarenk oldu: Mavi, mor, kırmızı, yeşil hepsi bir arada açtı Havaların ısınmasıyla Karaman'daki volkanik Karadağ'ın çevresindeki ovalar gelincik ve mor mahmuz çiçekleriyle süslendi.

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