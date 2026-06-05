Son dakika | Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammında esas alınacak 5 aylık zam oranı da netleşti.

Yılın ilk 5 ayı için zam oranı yüzde 16,61 oldu.

BEŞ AYLIK FARK BELLİ OLDU

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, Mart ayında ise 1,94’lük enflasyonla birlikte 3 aylık toplam oran yüzde 10,04 olmuştu. Nisan'da 4,18 gelen veriyle 14,64 olmuştu.

Yılın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam alan emekliler, Mayıs ayı enflasyonunun da eklenmesiyle Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,61 artışı hak etti.

Emeklilerin temmuz zammı, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyona göre belirlendiği için her ay açıklanan veri maaş artışını doğrudan etkiliyor. Mayıs verisiyle birlikte zam hesabında sadece bir aylık veri kaldı.

Milyonlarca emekli ve memurun kaderi temmuz ayında açıklanacak yılın ilk yarısında ait haziran ayı enflasyonuyla belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 11 BARAJINI AŞTI

Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi için de ikinci ayda alacağı yüzde 7 zammın yanı sıra ilk altı ay için alacağı enflasyon farkı söz konusu oldu.

Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Böylece memurların yılbaşında aldığı yüzde 11'lik zam dört ayda aşılmış oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda, 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,40 kümülatif zam meydana gelecek.

KESİN ORAN HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon ise martta yüzde 30,87, Nisan'da yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Mayıs ayında ise yıllık enflasyon 32,61 oldu.

Temmuz zammının kesin oranı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.