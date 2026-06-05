Enflasyon açıklandı meslek meslek memur maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini resmi olarak paylaştı.

Açıklanan resmi tablolara göre, tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında tırmanırken, yıllık bazda resmi enflasyon yüzde 32,61 seviyesine ulaştı. 2026 senesinin ocak ile mayıs ayları arasındaki 5 aylık zaman diliminde ise birikimli resmi enflasyon yükü yüzde 16,61 basamağına demirledi.

Ortaya çıkan bu birikimli veri uyarınca; Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler, 5 aylık periyodun sonunda yüzde 16,61 oranındaki maaş artışını yasal olarak garantilemiş oldu. Hak sahiplerinin temmuz ayında alacağı nihai ve kesin zam oranı, haziran ayına ait fiyat endeksinin temmuz başında ilan edilmesiyle birlikte netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI DA HESAPLANDI

Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin temmuz ayındaki gelir artışları ise toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı formülünün birleşimiyle hesaplanıyor. Hak sahipleri, yapılan toplu sözleşme gereğince 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 11 oranında bir zam almıştı. Resmi enflasyon verilerinin bu yüzde 11'lik barajı aşması sebebiyle, temmuz ayındaki maaş hesaplamalarına enflasyon farkı yansıtılması yasal bir zorunluluk haline geldi.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık birikimli enflasyon farkı dahil alacağı toplam zam oranı yüzde 12,40 seviyesinde netleşti.

Tıpkı işçi ve esnaf emeklilerinde olduğu gibi, kamu görevlilerinin de alacağı kesin ve net zam tablosu haziran ayı enflasyon verisinin sisteme girmesiyle yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLAR İÇİN MECLİS FORMÜLÜ BEKLENİYOR

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) kanadından paylaşılan bu resmi enflasyon oranları, üzerinde herhangi bir idari ekleme ya da refah payı düzenlemesi yapılmaksızın doğrudan doğruya emeklilerin yasal kök maaş rakamlarına yansıtılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan kurallar uyarınca, zamların kök aylıklara uygulanacak olması, halihazırda hazine desteğiyle 20 bin Türk Lirası (TL) tutarındaki taban aylığı alan milyonlarca emeklinin net gelirinde otomatik bir değişim meydana getirmeyebileceği tehlikesini barındırıyor.

Bu finansal açmazı gidermek amacıyla, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına yeni bir kanun teklifi sunulması gündemde. Yapılması planlanan bu yasal düzenlemeyle birlikte, 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı sınırında da resmi enflasyon farkı oranına paralel bir tırmanışa gidilmesi amaçlanıyor.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE GÜNCEL MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut kamu personeli ve memur emeklisi maaşlarına, kesinleşen 5 aylık yüzde 12,40'lık zam oranının eklenmesiyle ortaya çıkan yeni gelir tablosu şu şekilde netleşti: