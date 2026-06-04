Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na seçildi öz ailesi tarafından reddedildi

Yargının mutlak butlan kararı sonrası makam koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na seçilen ve Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Nevaf Bilek’in ailesi, atama kararının ardından bir reddiye yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına giren Nevaf Bilek, ailesi tarafından kınandı. Aile adına açıklama yapan Can Bilek, yayımladığı metinle siyasi çizgilerinin net olduğunu ve Genel Başkanlarının Özgür Özel olduğunu bildirdi.

Can Bilek tarafından aile adına yapılan ve Nevaf Bilek'in reddedildiği açıklama metni şu şekilde:

"Kamuoyunda bazı paylaşımlarda "aile büyüğü" olarak lanse edilen Nevaf Bilek'in ailemiz içerisinde herhangi bir büyüklüğü bulunmadığı gibi, kendisiyle ailemizin siyasi anlamda da herhangi bir birlikteliği söz konusu değildir. Nevaf Bilek'in siyasi geçmişi ve özellikle Siirt'teki siyasi performansı ortadadır. Siirt halkı tarafından ne ölçüde benimsendiği, seçimlerde aldığı oy oranlarıyla açıkça görülmektedir. Bilek ailesi olarak aile büyüğümüz Sayın Mervan Bilek'tir. Kendisine ait siyasi geçmiş ve duruş da kamuoyunun malumudur. Ayrıca siyasi çizgimiz nettir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Kamuoyunda farklı şekillerde ifade edilen kişi ve gruplarla herhangi bir siyasi birlikteliğimiz veya ortaklığımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KORUMALARIN TARTAKLADIĞI İSİM DE YÖNETİMDE

Kılıçdaroğlu'nun belirlediği listede dikkat çeken bir diğer isim ise Ahmet Hakan Uyanık oldu. Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu olduğu bilinen Ahmet Hakan Uyanık, yeni açıklanan MYK listesiyle birlikte 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' görevine getirildi.

Ahmet Hakan Uyanık, mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün olan 30 Mayıs'ta yaşanan arbedede Uyanık, korumalar tarafından tartaklanmıştı. MYK'da göreve getirilen Uyanık'ın yönetimdeki varlığı yeni değil. Ahmet Hakan Uyanık, daha önce "mutlak butlan" kararı sonrası oluşturulan Parti Meclisi listesinde de yer almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLADIĞI YENİ MYK'NIN TAM LİSTESİ

Açıklanan MYK listesinde şu isimler yer alıyor:

Rifat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili) - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal (Bursa Milletvekili) - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu (Ankara Milletvekili) - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman

Müslim Sarı (İstanbul Milletvekili) - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer (Ankara Milletvekili) - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir (Ankara Milletvekili) - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Ankara - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat (İstanbul - Eski İl Başkanı / Milletvekili Adayı) - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç (İstanbul - Milletvekili Adayı) - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar (Parti Meclisi / MYK Üyesi) - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek (İstanbul Milletvekili) - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik (İzmir - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık (Parti Meclisi Üyesi) - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek (Siirt - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci (Parti Meclisi / Sendika Sorumlusu) - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan (Kocaeli Milletvekili) - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili) - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı