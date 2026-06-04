Son dakika | İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın da yargılandığı İBB davasında mahkeme salonunda görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: SON DAKİKA! İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nda mahkeme salonunda görevli Jandarma Personelleri’nin bir kısmı hakkında idari soruşturma başlattı.

SALONDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Duruşma salonundaki bir kısım jandarma hakkında başlatılan tahkikatın, duruşma devam ederken ya da verilen ara esnalarında çekilen görüntüler nedeni ile başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma gerekçesinin; duruşma başlangıcı ve aralarda çekilen görüntüler olduğu öğrenildi.