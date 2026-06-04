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Halk TV Türkiye Son dakika | İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma

Son dakika | İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma

Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının görüldüğü salondaki bir kısım jandarma hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika | İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın da yargılandığı İBB davasında mahkeme salonunda görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: SON DAKİKA! İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası’nda mahkeme salonunda görevli Jandarma Personelleri’nin bir kısmı hakkında idari soruşturma başlattı.

Son dakika | İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma - Resim : 1

SALONDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Duruşma salonundaki bir kısım jandarma hakkında başlatılan tahkikatın, duruşma devam ederken ya da verilen ara esnalarında çekilen görüntüler nedeni ile başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma gerekçesinin; duruşma başlangıcı ve aralarda çekilen görüntüler olduğu öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu İBB Davası
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