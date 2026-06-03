Angut yavruları yumurtadan çıktı, suya indi
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları, annelerinin gözetiminde sulak alanlara adım attı.
Sarıçam ormanlarıyla örtülü Sarıkamış ilçesi, bozayı, kurt, tilki ve yeşilbaş başta olmak üzere pek çok türe hem üreme hem de barınma olanağı sunuyor. Angutlar da her yıl bu bölgeyi tercih ederek yuvalarını burada kuruyor.
ağışların ardından Hamamlı Düzü'nde oluşan sulak alanlar, angutlar için doğal bir kuluçka ortamına dönüştü. Bölgedeki su birikintileri yalnızca angutlar için değil, çeşitli göçmen kuş türleri için de kritik bir yaşam alanı işlevi görüyor.
Bir aydır kuluçkada yatan yumurtalar çatladı, angut yavruları dünyanın ilk görüntüsüyle buluştu.
Yumurtadan çıkan yavrular, annenin denetiminde sulak alana indi. Anne angut, yavrularını çevresinde tutarak hem tehlikelerden korudu hem de ilk yüzme deneyimlerinde rehberlik etti.
Yavrular kısa sürede annelerini takip ederek suda yüzmeye ve yiyecek aramaya başladı. Ördekgiller familyasından olan angutlar, doğanın sunduğu bu sulak ortamda hızla hayata tutunuyor.
ngutlar Sarıkamış'a her yıl düzenli olarak göç ediyor. Bölge sakinleri, kuşların yavruları büyüyüp uçmayı öğrendikten sonra yeniden göç ettiğini aktarıyor.
Bölge sakini Şenay Vanlı, angutların Sarıkamış için artık alışılagelmiş bir misafir olduğunu belirtti.
"Angutlar her sene buraya geliyor, yumurtluyorlar ve yavruları oluyor. Yavrularını eğitip büyüttükten sonra göçüp gidiyorlar."
Vanlı, son yağışların bölgenin görünümünü de değiştirdiğini vurguladı. Hamamlı Düzü, kuşların gelişiyle birlikte hem ekolojik hem de görsel açıdan canlılık kazanıyor.
Anne angutun gözetiminde büyümeye devam edecek olan yavrular, uçmayı öğrenene kadar bu sulak alanda kalacak. Mevsim sonunda tüm aile, bir sonraki yıla dek Sarıkamış'a veda edecek. (AA)