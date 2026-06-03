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Sarıçam ormanlarıyla örtülü Sarıkamış ilçesi, bozayı, kurt, tilki ve yeşilbaş başta olmak üzere pek çok türe hem üreme hem de barınma olanağı sunuyor. Angutlar da her yıl bu bölgeyi tercih ederek yuvalarını burada kuruyor.