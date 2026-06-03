Real Madrid'e gitmeye hazırlanan Mourinho'dan Arda Güler kararı

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Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de gözler gerçekleşecek seçime çevrildi. Mevcut başkan Florentino Perez'in seçilmesi durumunda Jose Mourinho teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

ARDA GÜLER KONUMUNU KORUYACAK

Kadroda köklü bir değişime gitmesi beklenen Jose Mourinho, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da kararını verdi. Ramon Alvarez'in haberine göre; Mourinho'nun gelmesi halinde Arda Güler takımdaki kilit konumunu koruyacak.

6 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Öte yandan Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono ve Rodrygo'yla yollar ayrılacak.

YILIN YÜKSELEN YILDIZI SEÇİLDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asist kaydederek beğeni topladı. Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülüne layık görüldü.