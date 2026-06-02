İki ülkeyi birbirine bağlayacak! Dünyanın en uzun tüneli açılıyor

Avrupa'nın en büyük ulaştırma projelerinden biri olarak gösterilen ve Alpler'in altından geçecek dünyanın en uzun taban tünelinde kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 19 yıldır devam eden inşaat sürecinde, farklı ülkelerden çalışan ekiplerin yer altında buluşmasına yalnızca birkaç hafta kaldı. Toplam maliyetin 10,5 milyar euroya ulaşacağı öngörülen projeye Avrupa Birliği de 2,3 milyar euro hibe desteği sağladı.

DEMİRYOLU ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Yatay taban sistemiyle tasarlanan tünel, trenlerin zorlu dağ geçişlerini aşmasına gerek bırakmadan Alpler'in altından doğrudan ilerlemesine imkan tanıyacak. Yeni hat sayesinde mevcut güzergâhta saatte 60 ila 80 kilometre hızla seyreden yolcu trenleri, 200 kilometreye kadar ulaşabilecek. Böylece iki ülke arasındaki yolculuk sürelerinin ortalama bir saat kısalması bekleniyor.

GECİKME RİSKİ VE LOJİSTİK HEDEFLER

Projede görev alan inşaat konsorsiyumu ile Avusturya tarafındaki sondaj ekipleri arasında yaşanan teknik anlaşmazlıklar nedeniyle çalışmalar yaklaşık bir yıl durdu. Artan maliyetler ve yaşanan gecikmeler sebebiyle daha önce 2032 olarak açıklanan açılış tarihinin bir veya iki yıl ertelenebileceği ifade ediliyor. Güncellenmiş bütçe ve lojistik planının yıl sonuna kadar ilgili kurumlara sunulması bekleniyor.

Brenner Geçidi'nde yıllık tır ve kamyon geçiş sayısı, 2000 yılına göre yüzde 50 artış göstererek 2,4 milyon seviyesine ulaştı. Geçidin düşük rakımı ve Avusturya ile İtalya'nın AB üyesi olması, bölgeyi uluslararası taşımacılık için önemli bir koridor haline getiriyor. Tünelin tam kapasiteyle hizmete girmesiyle demiryolunun yük taşımacılığındaki payının 2040 yılına kadar yüzde 50'ye yükseltilmesi ve ağır vasıta trafiğindeki artışın durdurulması hedefleniyor.