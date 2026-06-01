Arabasını otoparktan çıkarmak için borç istediği dilenci tomar tomar para çıkardı

İzmit şehir merkezinde yaşanan olayda, iddialara göre aracını otoparktan çıkarmak isteyen bir genç, ödeme sırasında nakit sıkıntısı yaşadı.

Ücretin eksik kalan 100 TL’lik kısmını tamamlamak için çare arayan genç, o sırada cadde üzerinde bulunan ve İzmitlilerin zaman zaman karşılaştığı, kimi zaman mendil satan kimi zaman da vatandaşlardan yardım isteyen tanıdık bir kişiye yöneldi.

"ABİ BANA OTOPARKTAN ÇIKMAK İÇİN 100 LİRA BORÇ VERİR MİSİN?"

Sosyaltvhaber isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, Genç sürücü, "Abi bana otoparktan çıkmak için 100 lira borç verir misin?" diyerek şansını denedi.

DİLENCİ TOMAR TOMAR PARA ÇIKARDI

Dilencinin cebinden çıkan tomar tomar para şaşkınlık yaratırken, aracını otoparktan çıkarmak isteyen kişiye 100 TL verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.