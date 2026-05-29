Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme dönemi başladı. Akdeniz kıyılarındaki 21 yuvalama kumsalında gece girişleri yasaklandı. Yasağı ihlal eden kişilere 699 bin 245 TL, tüzel kişilere ise yaklaşık 2,1 milyon TL idari para cezası kesilecek.

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, IUCN'nin nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) için Akdeniz'in en büyük yuvalama alanına ev sahipliği yapıyor. Her yıl nisan sonu ile mayıs ayında kumsallara çıkan erişkin kaplumbağalar yumurtalarını bırakıyor. Temmuz ortasından itibaren yuvalardan çıkan yavrular denize ulaşıyor. Bu süreç eylül sonuna kadar devam ediyor.

21 KUMSALDA GECE GİRİŞİ YASAKLANDI

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yasak eylül sonuna kadar geçerli olacak. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay illerinde toplam 21 yuvalama kumsalı koruma altında bulunuyor. Bunların 9'u Antalya sınırları içinde yer alıyor.

Koruma kapsamındaki kumsallar arasında Dalyan, Patara, Olimpos-Çıralı, Belek, Kızılot, Anamur, Göksu Deltası, Kazanlı, Akyatan ve Samandağ gibi alanlar bulunuyor. 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye'nin hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak biliniyor.

SAAT 20.00'DEN 08.00'E KADAR SAHİLLER KAPLUMBAĞALARIN

Belirlenen kumsallarda akşam saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar insan girişi tamamen yasaklandı. Bu saatler dışında yerli ve yabancı turistler sahilleri kullanmaya devam edebilecek. Gece saatlerinde sahile araçla girmek, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş ya da mangal yakmak da yasak kapsamında.

CEZA 699 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yasakları ihlal edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. 2026 yılı için bu ceza 699 bin 245 TL olarak belirlendi. İhlali gerçekleştirenlerin tüzel kişi ya da kurum olması halinde ceza 2 milyon 97 bin TL'ye yükseliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kumsallarda denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yasak bölgelerde uyarı tabelaları da yer alıyor.

(DHA)