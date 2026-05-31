Fatih Altaylı'dan çarpıcı Kılıçdaroğlu yorumu: 10 kardeşiyle anlaşamayan adam milletle nasıl anlaşacak
Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından olan bir CHP'li ile görüştüğünü belirten Fatih Altaylı, "10 kardeşinin 10’uyla anlaşamayan adam, milletle nasıl anlaşacak!" dedi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gazeteci Fatih Altaylı, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
Bugünkü köşe yazısında bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na yakın olan bir CHP'li ile yaptığı görüşmeyi aktaran Fatih Altaylı, ismini paylaşmadığı siyasiye “Bundan sonra bir uzlaşma, bir anlaşma olur mu?" sorusunu yönelttiğini belirtti.
"10 KARDEŞİNİN 10’UYLA ANLAŞAMAYAN ADAM, MİLLETLE NASIL ANLAŞACAK"
"Kılıçdaroğlu’nu çok iyi anlamamızı sağlayacak bir şey söyledi" diyen Altaylı, aldığı yanıtı şöyle aktardı:
"Fatih Bey, bilmem bilir misiniz, Kemal Kılıçdaroğlu 11 kardeştir. Ve kardeşlerinin hepsiyle küstür. 10 kardeşinin 10’uyla da yıllardır konuşmaz. Ölüm döşeğinde ziyaretlerine bile gitmemiştir. Hatırlarsınız ağabeyinin onun hakkında neler söylediğini. O zaman ağabeyine kızmıştı herkes. 10 kardeşi ile konuşmayan, ölüm döşeğinde bile barışmayan biriyle nasıl oturulup konuşulur."
Altaylı aldığı yanıt üzerine Kılıçdaroğlu hakkında şu değerlendirmede bulundu:
"Anladım ki, Kılıçdaroğlu’ndan medet ummak gerçekten enayilik. 10 kardeşinin 10’uyla anlaşamayan adam, milletle nasıl anlaşacak!"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi