Kemal Kılıçdaroğlu 'Bilmeyenler bilsin' dedi kendisi karıştırdı!

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu bir bayramlaşma programı düzenledi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir hataya imza attı.

TARİHİ YANLIŞ SÖYLEDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Samsun'a çıktığında hakkında "idam fermanı" olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Tarih bilmeyenler dinlesin; büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı" dedi.

Ancak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'un çıkarken Mustafa Kemal Atatürk hakkında verilmiş bir idam kararı yok.

Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının idam fermanını 24 Mayıs 1920'de onayladı.