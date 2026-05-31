Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu 'Bilmeyenler bilsin' dedi kendisi karıştırdı!

Kemal Kılıçdaroğlu 'Bilmeyenler bilsin' dedi kendisi karıştırdı!

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı dönemde hakkında idam fermanı bulunduğunu söyledi. Ancak tarihi kayıtlara göre Atatürk hakkındaki "idam kararı" 24 Mayıs 1920'de onaylandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bilmeyenler bilsin' dedi kendisi karıştırdı!

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu bir bayramlaşma programı düzenledi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir hataya imza attı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

TARİHİ YANLIŞ SÖYLEDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Samsun'a çıktığında hakkında "idam fermanı" olduğunu ifade etti.

'Hakkındaki olumsuz haberleri asla takip etmiyor!' İsmail Arı, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini anlattı'Hakkındaki olumsuz haberleri asla takip etmiyor!' İsmail Arı, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini anlattı

Kılıçdaroğlu, "Tarih bilmeyenler dinlesin; büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Bilmeyenler bilsin' dedi kendisi karıştırdı! - Resim : 3

Ancak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'un çıkarken Mustafa Kemal Atatürk hakkında verilmiş bir idam kararı yok.

Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının idam fermanını 24 Mayıs 1920'de onayladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mustafa Kemal Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro