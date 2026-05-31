Masa dolu, kasa boş: Kafelerde 'yasak dönemi' başlıyor

Uzaktan çalışma kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte kafeler, adeta ücretsiz ofislere dönüştü. Ancak yükselen maliyetler karşısında masa devir hızının düşmesinden şikayet eden işletmeciler, yeni dönemde daha sert uygulamalara yöneliyor.

Birçok kafe, sabah saatlerinden itibaren bilgisayarlarıyla gelen müşterilerle dolup taşıyor. Saatlerce aynı masada kalan ve çoğu zaman tek bir kahve siparişiyle elektrik ile internet hizmetinden yararlanan müşteriler, işletmelerin kârlılığını olumsuz etkiliyor.

Artan kira, personel giderleri ve enerji faturaları nedeniyle zorlandıklarını belirten işletmeciler, dolu görünen mekânların beklenen ciroyu üretemediğini söylüyor. Bu nedenle bazı kafeler, uzun süreli oturumları sınırlandırmak amacıyla yeni kurallar uygulamaya başladı.

SÜRELİ Wİ-Fİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre birçok işletme, internet kullanımını belirli bir süreyle sınırlandıran sisteme geçti. Yeni uygulamada sipariş fişinin altında yer alan Wi-Fi şifresi yalnızca 90 dakika boyunca aktif kalıyor. Süre dolduğunda kullanıcıların bağlantısı otomatik olarak kesiliyor.

PRİZLER KAPATILIYOR

Elektrik tüketimini azaltmak ve uzun süreli masa işgalini önlemek isteyen bazı kafeler ise masaların altındaki prizleri devre dışı bırakıyor. Plastik kapaklarla kapatılan prizlerin yerine, ücret karşılığında kullanılabilen kontrollü şarj istasyonları kuruluyor.

YENİ SİPARİŞ ZORUNLULUĞU

Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunlukta gelir kaybı yaşamak istemeyen işletmeler, belirli süreyi aşan müşterilerden ek sipariş talep ediyor. Bazı kafelerde her iki saatte bir yeni bir ürün sipariş edilmesi şartı getirilirken, kurala uymayan müşterilerin masalarını boşaltmaları istenebiliyor.