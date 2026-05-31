Afra Saraçoğlu ayrılık sebebini açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı çok konuşulmuştu

Dün akşam Kanye West konserine giden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı A.B.İ. dizisinden ayrılmasıyla gündemde olan ünlü oyuncu ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

"KARAKTERİMİN HİKAYESİ BİTTİ"

Saraçoğlu, "Çok keyifli bir set geçirdim. Çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti, bu nedenle diziden çıkmış bulundum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmasının bir sezonluk olduğunu da belirten ünlü oyuncu yeni proje sorularına ise "Biraz dinleneceğim" diyerek cevap verdi.

23 YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

Dizide Çağla karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki 23 yaş farkı çok konuşulmuş, sosyal medyada tepki çekmişti.

Saraçoğlu'nun da bu durumdan rahatsız olduğu ve başından beri bu projede olmak istemediği öne sürülmüştü.