Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Yoğun bakımdan çıkan Haluk Levent konserde fenalaştı!

Yoğun bakımdan çıkan Haluk Levent konserde fenalaştı!

Mide kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Haluk Levent, taburcu olduktan sonra Tokat'ta sahneye çıktı. Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcı 'midem acayip ağrıyor' diyerek konsere ara verdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren Haluk Levent, yoğun bakıma alınmış, tedavisinin ardından ise taburcu olmuştu.

Ancak doktorların uyarılarına rağmen taburcu olur olmaz Tokat’ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ArmağanCast'ın paylaştığı görüntüde kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Haluk Levent, "Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu? Biraz dinlenip hemen geleceğim" diyerek konsere ara verdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen kalabalık ise alkışlarla destek oldu.

Yoğun bakımdan çıkan Haluk Levent konserde fenalaştı! - Resim : 2

Melek Baykal'dan suç duyurusu! Akasya Durağı oyuncuları yıllar sonra mahkemelik olduMelek Baykal'dan suç duyurusu! Akasya Durağı oyuncuları yıllar sonra mahkemelik oldu

NE OLMUŞTU?

Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıkan Levent, Ankara'da rahatsızlanmış, tedavi altına alınan ünlü şarkıcının mide kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Yoğun bakıma alınan Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise geçtiğimiz hafta taburcu edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haluk Levent Konser
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro