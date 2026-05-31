Türkiye'ye Filenin Sultanları şoku: Kriz çıkaran şifre sürprizi
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni öncesi ortalık karıştı. Turnuvanın yayın haklarını elinde tutan Saran Grup ile TRT arasında anlaşmaya varılamadı. Maçlar TRT yerine şifreli bir kanal olan S Sport'tan yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek.
Milletler Ligi'nde ilk etap 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde oynanacak.
Filenin Sultanları burada Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların Milletler Ligi serüveni öncesi taraftarları kızdıran bir karar geldi. Turnuvanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu değişti.
Millilerimizin maçları daha önce TRT'de yayınlanırken bu yıl işler değişti. TRT ile yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu anlaşmaya varamadı.
TVF'den yapılan açıklamaya göre Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki maçları S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Milli takımın maçlarının TRT yerine şifreli bir kanal olan S Sport'tan yayınlanacak olması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.
Millilerin maç programı şu şekilde:
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)