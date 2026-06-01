Tek maça 1 milyon dolar bahis oynayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı: Yine kaybetti bu 2 oldu
Paris Saint Germain-Arsenal maçına 1 milyon dolar bahis oynayan kişi ortaya çıktı. Daha önce de tek maça bahis oynamıştı bu 2 oldu.
Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla İngiltere'nin Arsenal takımı Macaristan'da Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Arsenal oldu. İngiliz temsilcisi 6 dakikada gelişen ani bir atakta Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Maç daha sonra PSG'nin kontrolüne geçti. Topa daha çok sahip olan Fransız ekibi ilk yarıda çok sayıda atak geliştirdi ancak Arsenal defansını aşmayı başaramadı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında ise soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesiyle yerden kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlak ile kaleci Raya'yı ayrı köşelere gönderdi ve skoru eşitledi.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatma dakikalarında da taraflar sonucu değiştiremeyince penaltı atışlarına geçildi.
PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.
Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu. Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.
Arsenal kupayı kaybederken kaybettirdi de. Tek maça 1 milyon dolar bahis oynayan kişi İngiliz takımına şans vermişti. Ancak kaybetti. Bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Bu kişi dünyaca ünlü müzisyen Drake'ydi. Drake'nin Arsenal'in galibiyetine 1 milyon dolar bastığının ortaya çıkması gündem oldu.
Üstelik bu ilk değildi. Drake, 2022 Dünya Kupası finalinde de Arjantin-Fransa maçına da 1 milyon dolar basmıştı.
O maçın sonunda Arjantin Dünya Şampiyonu olmuş, ancak Drake yine kaybetmişti. Maç 90 dakikada bitseydi kazanacaktı, ama kazanamadı.
İngilizler sosyal medyada Arsenal'in kaybetmesini buna bağladılar ve "Drake'in laneti" yorumlarında bulundular.