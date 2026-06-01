CHP Grup Toplantısı TBMM programında yer almadı

TBMM’nin duyurusunda CHP grup toplantısına yer verilmemesi tartışma yarattı. CHP Lideri Özgür Özel, toplantının usule uygun biçimde yapılacağını söyledi.

DEM PARTİ VAR CHP YOK

TBMM Başkanlığı, Meclis’in salı gününe ilişkin programını paylaştı. Meclis’in internet sitesinde basın toplantılarına ilişkin yapılan duyuruda CHP’nin saat 13.30’da yapılması beklenen grup toplantısına yer verilmedi. DEM Parti'nin yarınki Grup Toplantısı ise takvimde yazıldı.

CHP’ye mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak atanmasının ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle gözler salı günkü grup toplantısına çevrilmişti.

CHP Lideri Özgür Özel ise grup toplantısının yapılmasının önünde hukuki ya da usulî bir engel bulunmadığını söyledi. Özel, CHP Meclis Grubu’nun işleyişinde grup iç yönetmeliğinin esas alındığını belirtti.

Özel, grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğu varsayılsa bile iç yönetmeliğin ne yapılacağını açıkça düzenlediğini ifade etti. Özel, “Meclis, grup iç yönetmeliğimiz çok açık. Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı... ‘Yapılan ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni grup başkanı seçilir’ diyor” dedi.

Bu nedenle kapalı grup toplantısının usulüne uygun biçimde yapıldığını belirten Özel, kendisinin milletvekillerinin açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildiğini söyledi. Özel, “Ve o toplantıda, ilk toplantıda seçilir hükmü gereğince 96 arkadaşımızın 95’inin oyuyla, 15 arkadaşımızın da dilekçeleriyle bildirmesiyle 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik” ifadelerini kullandı.

Özel, Meclis Başkanlığının da bu seçimi incelediğini ve tescil ettiğini belirtti. Özel, “Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti” dedi.

CHP grubunun Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da toplanabileceğini söyleyen Özel, toplantının ilan edildiği gibi yapılacağını vurguladı. Özel, “13:30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığına verdiği dilekçeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, grup toplantılarının parlamentodaki yerleşik uygulamalara göre yürütüldüğünü söyledi. Özel, “Bundan önce defalarca grup başkanının veya grup yönetim kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin rutin toplantılarla bu işler hep yapılmıştır” dedi.