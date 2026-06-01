Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sağ koluna 'Derin devlet' yanıtı

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları ile ilgili soruya yanıt verdi. Özgür Özel, Kuşoğlu'nun ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamaları ile hareket edip, bir 'derin devletten' söz ettiğini söyledi. Özel, "CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir önem ve bir kutsiyet atfediyor. parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zül sayarım." dedi.

CHP'ye tartışmalı mutlak butlan kararı ile atanan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Bülent Kuşoğlu'nun son açıklamaları tartışma yarattı. Kuşoğlu, son dönemde yaşanan süreci ile ilgili 'devlet aklı' analizi tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın ABD Büyükelçisi Tom Barrack tarafından desteklendiğini de Kuşoğlu dile getirdi.

Barrack'ın Ortadoğu'daki devletler için istediği 'Hayırsever monarşi' talebine de dikkat çeken Özgür Özel, Kuşoğlu'na şu tepkiyi gösterdi:

"Derin devlete meşruiyet tanımlayan ve ABD Büyükelçisi Tom Barack'ın tarif ettiği bir rejimi tarifleyen ve orada bir göreve talep açan yaklaşımı, tarihi olarak bir talihsizlik, tarihi bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. Tom Barack tarif ediyor bunu. Ondan sonra monarşi tarif ediyorlar. İşte Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların cumhuriyet kurulmadan önceki ittifakı diye de bir başka tarifin de peşinden gidiyor. Tarihi bir talihsizlik ve CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir önem ve bir kutsiyet atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zül sayarım."

TOM BARRACK'IN 'TARİF ETTİĞİ REJİM' NEYDİ?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Aralık 2025'te şunlar söylemişti: