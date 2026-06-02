Fenerbahçe'de kongreye 4 gün kala biletlerini kesti: Hepsini gönderdi
Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye 4 gün kala Sadettin Saran yönetimi yollarını ayırdığı oyuncuları duyurdu.
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başkan Sadettin Saran aday olmadı. Saran yönetimi kongre sonucunda devredecek. Sarı lacivertli kulübün kongresinde 2 aday yarışacak. Eski başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç döneminin yönetim kurulu üyesi Hakan Safi yeni başkan olmak için yarışacak.
Sadettin Saran ve yönetimi kongreye 4 gün kala ayrılıkları peş peşe açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada 7 oyuncuyla vedalaşıldı.
İlk ayrılık Aslı Kalaç'la yaşandı. 30 yaşında ve 1.85 boyundaki Aslı Kalaç, 3 yıldır Fenerbahçe forması giyiyordu. Ayrılık açıklanır açıklanmaz Aslı Kalaç'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.
ABD'li pasör çaprazı Yaasmen Bedart Ghani'yle de yolların ayrıldığı belirtildi. 1.93 boyunda ve 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmuştu.
Yine sezon başında takıma katılan Bojana Milenkovic ayrılan bir başka isim oldu. 29 yaşında ve 1.87 boyunda olan Sırp voleybolcu, smaçör olarak oynuyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Zeren Spor'dan transfer ettiği Fatma Beyaz da ayrılanlar kervanına katıldı. Orta oyuncu olan Fatma Beyaz, 1.89 boyunda ve 31 yaşında.
1.91 boyunda ve 33 yaşındaki Dicle Nur Babat ayrılan bir başka isim oldu. Dicle Nur Babat, daha önce de 2 dönem Fenerbahçe'de oynamıştı. Geçen sezon başında geri dönmüştü.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Agnieszka Korneluk'la beraberliği 1 sezon sürdü. Polonyalı oyuncu veda edip gitmişti. Fenerbahçe ayrılığı yeni duyurdu.
Ve genç oyuncu Sude Hacımustafaoğlu. 1.80 boyunda 24 yaşında. Smaçör. O da bir yıl kaldı Fenerbahçe'de ve ayrılanlar kervanına katıldı. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giymesi bekleniyor.