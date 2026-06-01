Son Dakika | CHP'li 111 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'ye yönelik tartışmalı "mutlak butlan" kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine, 111 milletvekilinden olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yapıldı.

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz." denilen açıklamada şunlar yer aldı:

"Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir."

"KURULTAY OLMAZSA SEÇİME GİREMEYİZ"

Partinin, kurultay yapılmaması halinde seçimlere girememe tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilen açıklamada, olağanüstü kurultay için tarih verildi.

"Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır." ifadeleri kullanılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Olağanüstü kurultay için yapılan ortak açıklamada imzası olan 111 CHP'li milletvekili şu şekilde: